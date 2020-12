Pablo Lyle: Así fue su foto más ADORABLE en Instagram con sus hijos

Pablo Lyle tiene una imagen algo controversial hoy en día, después de haber sido acusado por la muerte de un cubano de 63 años en Miami, pero antes del incidente las cosas eran muy diferentes.

El actor era conocido por su trabajo en telenovelas, pero también había llamado la atención por ser un dedicado padre de familia, quien adoraba a más no poder a sus dos pequeños hijos.

Pablo Lyle y Ana Araujo comparten la responsabilidad de criar dos hijos, Arantza y Mauro; el más pequeño de apenas 6 años de edad, mientras que su hermana es un par de años mayor.

Los hermosos hijos de Pablo Lyle

El actor de telenovelas tuvo a su primer hijo biológico con Ana Araujo en 2014, a quien ha llamado su razón de vivir y aseguró que desde su nacimiento, “cada que lo veo me derrite”.

Arantza, por su parte, es considerada por Pablo Lyle como su princesa, aunque no comparten sangre, pues su esposa tuvo a la pequeña un par de años antes de retomar el romance que tuvieron hace más de una década.

Pablo Lyle es padre de dos hijos, Mauro y Arantza

“Me siento completo y me están pasando cosas buenas que quiero compartir con mi gente. Tengo a mi hijo Mauro, que es maravilloso, y mi nena Aranza, además de mi mujer, Ana, y estoy feliz. Hoy me he dado cuenta de que los niños me llenan la vida”.

Su mejor foto en Instagram

La estrella de “Mirreyes vs Godínez” ha asegurado que la paternidad lo ha hecho sentir completo, y ama a ambos pequeños por igual, a quienes está totalmente dedicados.

“Nunca había tenido tanto sentido la palabra Papi, hasta que salió de sus bocas. Los amo”, escribió Pablo Lyle en la que consideramos su mejor foto con los pequeños.

