Pablo Azar también fue víctima de acoso sexual

Parece que los casos de acoso sexual en el mundo del entretenimiento nunca van a cesar, pues no solo es en Hollywood, donde estrellas han denunciado estas acciones, sino que en nuestro país también.

Desde que se destapó el caso de las acusaciones en contra de Harvey Weinstein, la pesadilla de muchos ha regresado para muchos actores y actrices que han decidido romper el silencio.

Y en esta ocasión quien ha revelado haber sido víctima de acoso sexual ha sido el actor Pablo Azar, de 35 años de edad, quien se suma a la lista de estos casos delicados.

Pues de acuerdo con el actor de 'Corazón Valiente' sufrió acoso por parte de un productor de teatro cuando daba sus primeros pasos en la actuación.

La revelación la hizo en una entrevista para el programa de televisión 'Suelta la sopa':

"Al inicio de mi carrera un día se me acercó un productor de teatro y mánager de artistas para ofrecerme una obra de teatro y me dijo que esa obra me iba a lanzar como estrella a nivel nacional. Yo tenía 20 años. Un día se me acerca y me dice: 'Pablo tú y yo tenemos que ir a ensayar a nuestro departamento solos'".