Pablo Alborán ha querido consentir a todos sus fieles fanáticos con un concierto virtual, el cual ha sido transmitido en varios países de Latinoamérica, incluyendo México. Este show es realizado con la finalidad de promocionar ‘Vértigo’, el más reciente trabajo musical del cantante español.

Esta producción discográfica surge durante el aislamiento provocado por la actual pandemia del coronavirus COVID-19, misma que parece haber sacado el lado más profundo de este músico español, quien en una reciente conferencia dijo “estar con la piel chinita” por la llegada de este concierto virtual.

El cantante español deleitará a sus fans con el Tour Vértigo 2021.

“Voy a cantar dejándome el alma, dejándome la piel, porque creo que se merecen lo mejor ahora mismo, y toda la gente que me sigue y quiere estar conmigo, quiere escuchar mi música, prometo dar todo de mí para que al menos me sientan cerca… También va a haber sorpresas y canciones que la gente no se espera”, declaró el cantante Pablo Alborán.

‘Tour Vértigo 2021’ se llevó a cabo por medio de la plataforma Eticket en punto de las 9pm (Hora CDMX) y los países que pudieron disfrutar de su repertorio musical fueron: México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador.

Armando Manzanero es homenajeado en el Tour Vértigo 2021

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el cantante español interpretó la canción ‘Contigo Aprendí’ a modo de homenaje a Armando Manzanero, famoso cantautor yucateco que falleció por complicaciones de su contagio por COVID-19 en diciembre pasado.

La interpretación de Pablo no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes a través del hashtag #StreamingVértigo y #TourVértigo2021 en Twitter destacaron el romanticismo que le impregnó al tema de “El Maestro”, apodo con el que se le conocía a Armando Manzanero.

Pablo Alborán en Instagram

La popularidad del cantante español en Instagram es sumamente impresionante.

De acuerdo a registros de la plataforma, mismos que La Verdad Noticias trae para ti, Pablo Alborán tiene 5.8 millones de seguidores en Instagram, quienes día a día disfrutan del poder conocer las novedades profesionales del cantautor, además de los pequeños vistazos que da hacia su vida privada.

Asimismo, las fotografías que comparte en dicha red social nos ha permitido conocer cómo ha cambiado físicamente desde el 2010, año en el que debutó en el mundo de la música con el lanzamiento de un álbum que lleva por título su nombre y con el cual pudo obtener tres nominaciones a los Grammys Latinos.

