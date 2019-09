Pablo Alborán SE PARTE la camisa y eleva la temperatura de Instagram (FOTO)

El famosa cantante español Pablo Alborán ha causado furor en redes sociales, luego de que publicara una imagen con la que está haciendo arder el mundo del Instagram.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde el famoso cantante ha sorprendido a sus seguidores con una exclusiva imagen en donde aparece en una pose bastante atrevida, pero que ha encantado mucho.

Resulta que en la imagen Pablo Alborán aparece haciéndose una ardiente selfie en donde se abre la camisa para mostrar parte de su pecho bastante tonificado y con algunos bellos nacientes después de la depilada.

Tal parece que Pablo Alborán tenía toda la intención de enloquecer a sus seguidores, ya que en la imagen se alcanza a leer una frase que dice: “Me parto la camisa..la camisita que tengo...”; haciendo alusión a que todo fue a propósito.

La imagen ha bastado para que varios internautas no se frenaran de escribir muchos comentarios entre los que resaltan los siguientes: “Ya que, me derretí nuevamente”, “Tu lo que tienes es el genio de la música para mí el más grande”, “Cosa bella cosa linda”, “Pero que bonito eres por Dios”, “Me va a dar algo. No nos quieres verdad? Nos quieres matar de un infarto por la emoción de verte cada vez mejor”, entre muchos otros.

¿UN NUEVO PROYECTO?

Pablo Alborán ha estado haciendo algo más que descansar en los últimos días, pues al parecer se está concentrando en algo más como a un nuevo proyecto musical del que está comenzando a dejar las primeras pistas, pues con apenas cinco palabras ha puesto a todo el mundo musical en alerta: "Tic tac... suena el reloj".

Cabe destacar que estas palabras se repiten en varias publicaciones de las últimas semanas y ponen a la espera de un nuevo álbum de estudio, que sería el quinto de su carrera discográfica como solista.