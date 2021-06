"Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal: Uno de sus grandes éxitos

"Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal, es una de las canciones que interpretó el cantante mexicano, quien colaboró con Piso 21 en el 2019. El tema se desprende del disco de la boy band colombiana "El amor en los tiempos del perreo" y se lanzó en el año 2021.

La canción forma parte de uno de los grandes éxitos del artista, quien a su corta edad de 22 años ha logrado destacar en la industria musical, siendo un ícono del regional mexicano. El tema ganó en los premios Pantalla de Cristal como "Mejor videoclip", "Mejor guión" y "Mejor arte".

El tema es una de las mejores canciones de Christian Nodal, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido que desde que debutó con su primer disco en el 2017, logró cautivar a sus fans con su gran talento.

¿Cómo descargar "Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal?

"Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal se pueden descargar en Spotify

Para descargar la canción "Pa' olvidarme de ella", los usuarios deben ser suscriptores de una cuenta premium en YouTube Music para tener acceso y así poder descargar los éxitos de Christian Nodal.

De igual forma los admiradores del cantante mexicano cuentan con otras opciones como Spotify y Deezer, donde los usuarios pueden disfrutar de la música de su artista favorito, así como descargar la discografía del novio de Belinda.

Acordes de la canción "Pa' olvidarme de ella" de Nodal

Los acordes del tema "Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal y Piso 21 son fáciles de tocar con la guitarra y son: Am9, D, GMaj7, Em, E7, Dm9, G, CMaj, Am, A7, Am7, D, G, Em, Dm7, G, C, Am.

A través de varias cuentas de YouTube, los admiradores del artista han compartido tutoriales para tocar con la guitarra o piano, aunque una de las canciones que más han disfrutado es el tema de Christian Nodal, "Adiós Amor".

"Pa' olvidarme de ella" en karaoke

La canción "Pa' olvidarme de ella" está disponible en karaoke, pues el tema es ideal para dedicar a esa persona especial en una reunión con amigos o familiares. La canción está disponible con la letra y pista, aunque también los fans prefieren interpretar el tema con el audio.

El tema de Christian Nodal y Piso 21 logró colocarse como uno de los favoritos tras su lanzamiento en el 2019, incluso en el 2021 algunos usuarios han mencionado que han escuchado la canción después del lanzamiento de "Botella tras botella".

Video en YouTube de la canción de Nodal y Piso 21

A través de la cuenta de YouTube de Piso 21, el videoclip de la exitosa canción ha sumado más de 355 millones de visualizaciones y un sinfín de comentarios tras el estreno del video musical que fue el 6 de septiembre de 2019.

Además del video musical, los usuarios también han compartido los videos en vivo del tema "Pa' olvidarme de ella" de Christian Nodal, pues el grupo urbano colombiano tuvo la oportunidad de interpretar la canción junto con el cantante mexicano en varias ocasiones.

