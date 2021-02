PXNDX: La agrupación musical más amada y odiada de México

El grupo PXNDX se convirtió en un fenómeno musical mexicano que llegó a romper la escena del rock alternativo con extravagantes videos y canciones que atraparon a miles de millennials en México y en países de Latinoamérica. Su estilo al titular canciones y hasta su forma de vestir fue copiada pero hasta el momento no hay nadie que haya igualado el gran bombazo de la banda mexicana liderada por José “Pepe” Madero.

A principios del año 2000 cuando la moda emo se empezó a reproducir por todo el país, al principio sólo eran algunos estados del norte de México pero después se comenzó a esparcir como pólvora y no había lugar en donde no conocieran esta moda y estilo de vestir. Las bandas de rock alternativo como PXNDX motivaban aún más a los jóvenes a vestirse cómo esta tendencia.

Pepe Madero se convirtió en un líder emo de la generación millennial, directa o indirectamente, el regiomontano era uno de los influencers más poderosos de esa época y con su música y conciertos hacía llegar mensajes de nostalgia a millones de jóvenes y en su mayoría adolescentes que se sentían identificados con los fuertes sentimientos de las canciones de la agrupación.

PXNDX generó controversia y polémica

PXNDX: La agrupación musical que se volvió tendencia y moda

Incluso sus canciones llegaron a causar incomodidad en los padres de familia de los adolescentes que las escuchaban ya que estas tenían oscuros mensajes que asustaban a aquellos padres pero no solo esa controversia rondaba a la banda de rock alternativo, otra polémica fue aún más fuerte y esta se hablaba durante esta época ya que los fans defendían la originalidad de Pepe Madero y los integrantes de PXNDX pero estos sufrían ataques sobre presunto plagio.

La prensa nacional comenzó a publicar artículos sobre las canciones de Panda, principalmente del disco “Para ti con desprecio” porque supuestamente algunas tenían grandes similitudes con sencillos de otros grupos de géneros muy similares y de la época. Incluso se llegó a decir que simplemente traducían las canciones del inglés al español. Se rumoró que la banda mexicana plagió o copió canciones de My Chemical Romance, Green Day, Fall Out Boy, Sum 41 y Blink 182.

Todo esto trascendió aún más cuando en el año 2007, Green Day los demandó por el plagió de canciones como “Dry Ice” o “At The Library” por lo que PXNDX tuvo que pagar una enorme multa de 944,287 dólares y previo a este pago tuvieron que dar 151,000 dólares también como abono de la sanción y para seguir trabajando.

El plagio de PXNDX generó odio; ¿fue intencional?

Durante mucho tiempo, PXNDX siempre estuvo en constante controversia y cada que algun programa de televisión o de radio tenían la oportunidad de entrevistarlos, el mismo tema salía a flote. En el año 2006, durante el programa Versus de Telehit, el presentador decidió preguntar a Kross, baterista de la banda su opinión sobre los presuntos plagios a Green Day y este señaló que todo era una desafortunada coincidencia y que jamás habían “robado”.

“Pero no robamos, es coincidencia, no sé… Es que adrede no se hizo, no se hizo con ninguna mala intención, igual y no sé, el subconsciente te traiciona”, fueron las palabras de Kross en aquella entrevista para Telehit pero a pesar de eso el daño ya estaba hecho y rápidamente se generó un sentimiento de intenso odio a la banda. Miles de personas tenían un sentimiento de repudio e incluso comenzaron un grupo denominado “Anti Panda” quienes afirmaron que la lista ascendía a 35 canciones plagiadas.

Estos no conformes con su lista, también asistían a las presentaciones de PXNDX para manifestarse además que crearon varias páginas de redes sociales como MySpace y Facebook en donde se dedicaban a generar odio en contra de la banda mexicana.

Festivales desastrosos de PXNDX

PXNDX tuvo muchos festivales y presentaciones que salieron mal

En el año 2008 la banda tuvo una pésima experiencia cuando al subir a uno de los escenarios más prestigiosos de México y en donde las bandas de rock suelen pelearse por un lugar. PXNDX generó un total escándalo ya que hicieron que el público enloqueciera de enojo al verlos arriba y comenzaron a lanzarles vasos de cartón, botellas rellenas de tierra y agua además que tuvieron que soportar miles de abucheos a pesar que a la banda anterior le habían aplaudido.

Posteriormente en el mismo año, la historia se repitió pero en esta ocasión en el Tercer Festival Internacional Rock en el Río 08 en donde la mayoría de las personas se unieron para otra vez lanzarles botellas rellenas de tierra y agua y a pesar de esto, la agrupación no canceló su presentación.

Otro de sus presentaciones más desastrosas fue en el año 2009, cuando al ser invitados especiales de los Premios MTV en la Carpa Neumática del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México de nueva cuenta sufrieron miles de abucheos pero en la versión emitida para la televisión, el canal de música decidió censurar la parte negativa y solo presentaron la canción “Solo A Terceros”, sin embargo a través de Youtube y otras redes sociales se dio a conocer la noticia sobre su actuación.

¿PXNDX regresará? el mensaje que enloqueció a sus fans

PXNDX: La agrupación musical más amada y odiada de México

En el año 2020, PXNDX enloqueció a sus fieles seguidores ya que postearon un misterioso video que emocionó a todos ya que estos se separaron desde el año 2015 y muchos pensaron que estaban anunciando su regreso, incluso algunos internautas bromearon con volver a usar el fleco característico de los emo pero al final solo estaban pidiendo en Twitter que la gente le diera seguir a su nueva cuenta de Instagram oficial y aún así esto se volvió tendencia.

La agrupación integrada por “Ricky”, José Madero, Arturo Arredondo y “Kross” pidieron a través de su cuenta oficial de Facebook a sus fans que los siguieran en Instagram y de nueva cuenta en pleno 2020, PXNDX era tendencia en las redes sociales más populares. La publicación le provocó emoción a muchas personas que sueñan con el regreso de la banda de rock alternativo aunque desafortunadamente no existe información oficial que pudiera apuntar a un reencuentro o al regreso de estos.

Esto ocurrió en el marco del regreso de Kudai y de la gira de My Chemical Romance por lo que los fans creyeron que era completamente posible que PXNDX también estuviera de vuelta en los escenarios o por lo menos hubiera la posibilidad de un reencuentro o una nueva canción pero para su mala suerte todo quedó con una triste decepción.

Pepe Madero como solista

Pepe Madero como solista tras la separación de PXNDX

Tras la separación de la banda de rock, Pepe Madero comenzó su carrera como solista la cual también tuvo mucho éxito ya que sus fans seguían fieles a seguir escuchando su entonada voz y sus intensas letras. Fueron varias las entrevistas que tuvo Pepe Madero en cuanto anunció la gran noticia pero una de ellas fue la realizada por la revista GQ en donde el regio contó que estaba a punto de lanzar “Carmesí”, un disco de varias canciones que tenía escritas desde hace varios años.

“Este disco nace porque Pxndx, mi banda, entra en un descanso y al aprovechar el tiempo libre descubrí que tenía unas canciones escritas de hace años que no había usado, así que las junté con otras que compuse para este nuevo proyecto, el cual salió a la venta el 29 de abril”, mencionó Pepe a la revista. Este disco tuvo buena respuesta y aceptación “dicen que no que no suena a Pxndx, entonces le digo que es algo distinto”, concretó el cantante oriundo de Nuevo León.

Madero fue cuestionado sobre cómo se inspira para sus nuevas canciones y el hombre de 40 años respondió que le inspiran las tragedias y el drama, lo negativo del ser humano es lo que más le llama la atención para escribir a este ícono del rock alternativo. Por otra parte también fue cuestionado sobre si había sido su decisión terminar con la banda para lanzarse como solista pero esto lo desmintió rápidamente y dijo que la banda se separó porque todos estuvieron de acuerdo en tomar un descanso.

Por otra parte, Pepe lanzó un comentario que llenó de esperanza a sus fans ya que dijo “PXNDX no se desintegró, volverá en un tiempo”, y aunque han pasado varios años, los seguidores de este grupo siguen pendientes y con mucha fe de poder volver a ver a Pepe Madero en los escenarios cantando junto al grupo que comenzó en el año 1996.

Pandemia arrebata planes a Pepe Madero

La emergencia sanitaria le arrebató los planes a millones de personas en todo el mundo así como a Pepe Madero quien tuvo que cancelar y posponer planes a desarrollarse este año, así que el cantautor tuvo que utilizar este tiempo para avanzar en sus proyectos musicales. Uno de ellos fue el sencillo “La Petite Mort”, el cual lanzó en el 2020 y mismo que comenzó a grabar a principios de año.

“Esta canción la escribí como en febrero. Llega la pandemia y dentro de la pandemia tengo mucho tiempo libre y tuve que cancelar y posponer la gira. Me metí a grabarla en abril, quedó lista, hice la planeación del lanzamiento”, menciona Pepe Madero detallando que el video del sencillo lo grabó en agosto y lo lanzó meses después.

“No es una canción que no entró a Psalmos, sólo hay una que no entró al disco y esa nunca la voy a lanzar. Ésta es totalmente ajena y no es parte de lo que viene, no es parte de lo que fue, es simplemente una canción que vive por ella misma”, contó Pepe Madero sobre “La Petite Mort”.

En cuanto al título de esta canción, Pepe Madero detalló que se trata de la historia de una persona que se siente muy vacía emocionalmente y que está desesperada por conectar emocionalmente con alguien más. “Tiene ese vacío y quiere llenarlo con algo. Algunas personas lo llenan con drogas, alcohol, compras, actividades ilegales, y en este caso fue sexo. Busca llenar ese vacío con un acostón anónimo”, indica sobre el título de la canción que hace alusión a ese periodo de inconsciencia en el que entramos después del orgasmo. En el caso del protagonista de la canción, al final se da cuenta de que no encuentra lo que buscaba.

Psalmos, uno de los mayores éxitos de Pepe Madero

PXNDX: La agrupación musical más amada y odiada de México

Este disco fue considerado como uno de los más personales y exitosos en la carrera de José Madero como solista. Uno que, curiosamente, Pepe escribió en el mismo pueblito de Maine, Estados Unidos, donde 10 años atrás había ido a escribir el ‘Poetics’, de PXNDX. Y también, uno que estuvo a punto de no realizarse. “Iba a cancelar mi viaje a Maine en el 2018 porque estaba en un lugar muy oscuro en mi vida. Yo decía ‘si me voy a ir dos semanas a estar solo, aislado totalmente, eso no va a terminar bien’. Le tenía miedo a ese viaje”, mencionó Madero.

Pepe aclaró que cuando se va de viaje para escribir lo hace para sacar lo mejor de su cabeza, mente y corazón sin importar si sus letras serán para una banda o para él como solista. Me voy allá y me voy a aislar para sacar lo mejor de mí, sea cual sea el proyecto. En este caso fue uno propio y fue una experiencia mucho más dolorosa que la anterior… Y yo creo que gracias a eso salió algo como el Psalmos”, concretó en una entrevista en noviembre del 2020 con Sopitas.

Por otra parte, el guapo regio también mencionó que la idea original del Psalmos era la historia original de Peter Pan, una que siempre le ha llamado la atención por lo oscura que es. Sin embargo, al final se le cruzó la vida misma y eso lo llevó a cambiar el rumbo de su cuarto disco de estudio. “Qué bueno que se me cruzó todo esto, porque no creo que le iba a ir tan bien a un disco que habla de Peter Pan, a lo que fue Psalmos, que conectó con demasiada gente de una manera tan fuerte”, afirma Pepe Madero.

¿Pepe Madero y PXNDX pasarán a la historia?

A pesar de todo el odio que tuvo la banda y de las malas experiencias que pudieran tener en varias presentaciones, no podemos negar que PXNDX movilizó a todo el país y generó sentimientos y movimiento de gente en otros países, la agrupación fue todo un fenómeno musical a pesar del presunto plagio que marcó la carrera de Pepe Madero. Estos jóvenes supieron aprovechar la fama y seguir adelante con sus sueños.

Por su parte Pepe Madero sigue vigente tanto en redes sociales como con su música y los fans de este hombre lo siguen apoyando, además que le continúan insistiendo que tenga un reencuentro con sus compañeros lo cual sería un bombazo si llegara a pasar así que si alguien les ofrece un buen trato por encontrarse tal vez este sería el mejor momento tal y como lo hizo RBD con un concierto en línea.

Un reencuentro de PXNDX sin duda alguna dividirá opiniones pero hará muy feliz a millones de personas que siguen fiel tal y como dice Pepe Madero en “Plural Siendo Singular”, “No importa dónde estén, ni como ni con quien, este sentimiento les sigue siendo fiel”.

El último show de PXNDX

A pesar de haber tenido un ascenso en el gremio artístico de amor y odio, PXNDX cerró su carrera con gran éxito ya que sus últimas presentaciones fueron sold out. Los intérpretes de “Cita en el Quirofano” cantaron una playlist de aproximadamente 40 canciones y antes de esto dieron una entrevista en la que dijeron que tal vez algún día regresarían. “Sabemos que es un riesgo que la gente nos puede dejar, queremos dejar esa buena imagen en la gente para nuestro regreso y es como un hasta luego, es un concierto muy largo. Lo vamos a grabar, no sabemos para qué lo queremos tener documentado, para hacer algo”.

Tras estas palabras, la banda abró la puerta a la posibilidad de un documental o película sobre la vida de PXNDX en el gremio musical ya que sin duda alguna deben existir miles de secretos que nadie sabe y que los fans quieren saber como lo que ellos sintieron cuando tenían todo el hate de México encima en los años 2005-2008. También seguramente sus seguidores estarían felices de saber más sobre su creación de contenido y cómo se inspiraban para crear.

En ese entonces afirmaron que merecían un descanso ya que tenían quince años sin parar decidimos también ese principal factor para el descanso, tanto eso como el no sacar un disco por el simple hecho de sacarlo”, agregó, “la verdad no nos sentíamos en ese lugar creativo para darle a la gente algo con calidad o algo que realmente se merezca nuestro público, entonces decidimos aplazarlo un par de años”.

