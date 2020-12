¡PODEROSA! Aylín Mujica luce sus N@LGUITAS en intensa rutina de ejercicios

Aylín Mujica es una de las bellas actrices latinas que presume de una belleza irresistible a través de sus redes y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues ha deleitado a su fans al mostrarse más poderosa que nunca.

Resulta que esta belleza de mujer se lució de lo más atrevida en un video con el que enamoró a sus miles de seguidores al mostrarse bailando y ejercitándose al aire libre, demostrando su escultural corpulencia.

Es así que Aylín Mujica, sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram al mostrar un video cautivador donde mostraba una de sus rutinas de ejercicio, en donde luce sus nalguitas como nunca.

No es para menos que la bella actriz de telenovelas haya hecho estallar las redes, pues la artista cubana primero se mostró bailando al ritmo de Pa ti, de Maluma y Jennifer López, mientras vestía un traje de baño, para después mostrar un poco de sus técnicas para ejercitarse manteniéndose en excelente forma.

Como era de esperarse, la publicación rapidemante hizo que miles de sus seguidores quedaran cautivados al verla más bella y radiante que nunca, pues consideraron que se encuentra con un excelente humor y belleza brutal.

Entre los comentarios que resaltan en su publicación se encuentran; “Bellísima", "¡Pero por Dios! ¡Perfecta!", "Si que tienes ritmo y sandunga", "Eres perfecta, no sabes lo que te amo", "Me encanta verte cada que prendo la televisión", dijeron los internautas.

Aylín Mújica y la polémica con Daniel Bisogno

No hace mucho Aylín Mújica habló sobre quienes dijeron no creerle en el caso de secuestro que supuestamente padeció hace algunas semanas al salir del proyecto teatral de comedia El Cuarentenorio cómico, esto debido a que diversos actores del espectáculo afirmaron que no le creen que haya sido víctima de la delincuencia.

Es por eso que la actriz de origen cubano mantuvo su versión de los hechos y afirmó que no puede dirigir muchas declaraciones al respecto pues se encuentra muy cercana la situación de una de sus mejores amigas quien también fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México y que inclusive estuvieron a punto de secuestrarla.

Para ello a través de una entrevista con una popular revista, que la ahora conductora del programa de espectáculos Suelta La Sopa fijo las siguientes palabras:

Sí me asaltaron y pasé un momento muy desagradable, si hay personas que no quieren creerlo, están en todo su derecho (...) La única persona que sabe el mal momento que pasé fui yo. Fui asaltada; pasé un momento espantoso y no quiero seguir hablando de esto porque tampoco quiero figurar como la víctima.

