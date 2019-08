¡PAREN TODO! Los Backstreet Boys vuelven a México en 2020

Ahora sí llegará todo lo mejor de los años 90’s a México; los Backstreet Boys han conquistado el corazón de muchas personas que vivieron esa época, mismas que actualmente tienen más de 30 añitos y quienes podrán revivir sus años frente al escenario.

¡PAREN TODO! Los Backstreet Boys vuelven a México en 2020

Durante la época de los 90’s, algunos nombres comenzaron a hacer revuelo en redes sociales, destacando que el género pop era aquel que gobernaba la industria musical comercial. Grandes bandas como Eiffel 65, NSYNC, Aqua, No Doubt o solistas tales como, Whitney Houston, Christina Aguilera, Britney Spears podrían ser de las primeras figuras que comiencen a divagar en cada una de las mentes; sin embargo una de las bandas que también predominó la de los Backstreet Boys.

De acuerdo a lo que dio a conocer el portal de información Sopitas, A. J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin, lograron mantener su aclamado éxito con las canciones “I’ll Never Break Your Heart”, “Everybody”, “As Long As You Love Me”, “I Want It That Way”, “The Call”, entre muchas otras que comenzaban a rondar en los 90’s y que fueron repartidas en más de 10 discos.

¡PAREN TODO! Los Backstreet Boys vuelven a México en 2020

Y aunque estuvieron separados por algún tiempo, los Backstreets Boys decidieron volver a unirse y lograron colocarse en las listas de posicionamiento; brindando conciertos y lanzando nuevos éxitos, tal es el caso del disco DNA, emitido en 2019. Fue el número 10 en su trayectoria artística y mantiene la canción “Don’t Go Breaking My Heart”, asimismo distingue entre el resto porque en éste se marcó su regreso a los escenarios en un esquema mundial.

Tras el anuncio de DNA World Tour, la banda volvió a anunciar su llegada a los escenarios y uno de esos será en México; las fechas están programadas para Ciudad de México y Guadalajara programadas el próximo 21 y 26 de febrero de 2020, respectivamente. La fecha de la CDMX se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes mientras Guadalajara será en Arena VFG.

¡PAREN TODO! Los Backstreet Boys vuelven a México en 2020

La venta general para ambas fechas será a partir del 4 de septiembre de 2019 a través de Ticketmaster. Sin embargo la preventa con Citibanamex será el 2 y 3 de septiembre del presente año.

A $2,599

B $2,099

C $1,699

D $1,299

E $899

F $599

Sigue leyendo: Backstreet Boys esta en el top de los Billboard 200

Luego de brindar sus dos conciertos en México, continuarán su ruta; misma que va trazada hacia Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Brasil; según lo dieron a conocer en diversos medios de información.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos