Ozzy Osbourne se arrepiente de haberle sido INFIEL a su esposa Sharon

Ozzy Osbourne reflexiona sobre uno de sus mayores arrepentimientos en la vida: haber engañado previamente a su esposa Sharon Osbourne.

La pareja se casó en 1982 y tuvo tres hijos juntos, pero la pareja se separó brevemente en 2016 después de la noticia de la infidelidad de la estrella de rock.

En una nueva entrevista para la edición de Hombres del año de British GQ, Ozzy, que cumplirá 72 años la semana que viene, dice que "le rompió el corazón" y que "no está orgulloso" de tener una aventura.

"He hecho algunas cosas bastante extravagantes en mi vida. Lamento haber engañado a mi esposa. Ya no lo hago", dijo.

El músico añadió: "Obtuve mi control de la realidad y tuve suerte de que no me dejara. No estoy orgulloso de eso. Estaba enojado conmigo mismo. Pero le rompí el corazón".

En 2017, el rockero de Black Sabbath se sinceró sobre sus infidelidades pasadas y le dijo a Rolling Stone: "Es una cosa del rock 'n' roll: eres rock and roll. Te tomas lo bueno con lo malo. Cuando yo era un p... -er, tengo suerte de que no se haya ido".

Los Osbourne reconciliaron su matrimonio de tres décadas en septiembre de 2016 después de separarse en medio de informes de que tuvo una aventura con su estilista, Michelle Pugh.

Le explicó a Rolling Stone en ese momento que se había "dado cuenta de lo idiota que era. Quiero decir, todavía estoy loco, pero tengo un poco más de control".

“Cuando dije, 'No te dejes atrapar por tu mujer', no estoy orgulloso de toda esa mierda. Disgusté a mi esposa y a mi familia y causé mucha conmoción y vergüenza. Amo a mi esposa y me hizo darme cuenta de lo idiota que he sido”, dijo.

Ozzy engañó a Sharon durante muchos años al inicio de su matrimonio. Sin embargo, la pareja se estaba recuperando, por lo que la infidelidad del 2016 tuvo un gran impacto en la relación/Foto: Quien

Ozzy Osbourne y Sharon recuperaron su matrimonio

En julio de 2016, Sharon perdonó públicamente a su esposo durante un episodio de The Talk e informó a los espectadores que la pareja estaba trabajando para reconciliar su matrimonio. Meses después, renovaron sus votos en Las Vegas el Día de la Madre.

"Yo perdono. Va a tomar mucho tiempo confiar, pero hemos estado juntos 36 años, 34 de matrimonio... No puedo pensar en mi vida sin él”, dijo en ese momento, y agregó con un poco de ligereza que su esposo había sido "un perro sucio".

En otra parte de la entrevista de British GQ, Ozzy recordó el exitoso reality show de MTV de su familia y admitió: "No entiendo lo que la gente vio en él". Los Osbournes se emitieron de 2002 a 2005.

"No estaba escrito. No era como las Kardashian. Me cuesta creer que no esté escrito. Pero solo teníamos un equipo de cámara en nuestra casa 24/7, 365 días al año, y terminas ¡Se está volviendo loco! No se puede escapar", dijo Ozzy.

“Y después de tres años de filmarlo, todos los niños estaban drogados, Sharon estaba luchando contra el cáncer, así que le dije a la familia: '¿Queremos continuar?' y dijeron que no, así que lo sacamos", expresó.

"Me alegro de haberlo hecho porque alcanzamos un nivel diferente de fama", agregó, "pero fue como la Beatlemanía. No fue divertido. Recuerdo que fui a un MacDonald's a usar el baño y todos comenzaron a perseguirme en el estacionamiento. Estaba asustado", reveló Ozzy.

