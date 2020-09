Ozzy Osbourne revela que sus infidelidades a Sharon fueron un “riesgo laboral”/Foto: Caras México

El ícono del rock Ozzy Osbourne dice que su infidelidad de larga data a su esposa Sharon fue un "riesgo laboral".

En una asombrosa admisión, Ozzy trató de restarle importancia a sus famosas travesuras de engaño ebrio durante las últimas cuatro décadas, afirmando que "no era un gran infiel".

Sin embargo, poco impresionada, Sharon criticó su ignorancia afirmando: "Eras un gran infiel", antes de esbozar algunas de sus payasadas libertinas.

La asombrosa confrontación y discusión se desarrolla en un nuevo y apasionante documental de la televisión estadounidense sobre la asombrosa vida de Ozzy.

Las cámaras filmaron a la pareja, se sentaron uno al lado del otro en un sofá y abordaron su comportamiento rebelde antes de que el ícono del rock se alejara. Sharon puso al ícono del rock en su lugar mientras trataba de rozar su pasado mujeriego.

Sharon estalló en Ozzy cuando él insistió: "Yo no era un gran tramposo de todos modos", respondiendo, ella afirmó: "Eras un gran tramposo. tú ****. Te follaste a todos nuestros amigos, a todo el maldito personal, luego viniste a mí y te follaste a todas las groupies que había en el mundo".

Ozzy luego reaccionó: “Bueno, eso era parte del trabajo. Eso fue un riesgo laboral". Ozzy se rió de su respuesta antes de alejarse de las cámaras. Sharon también habló de cómo la pareja se convirtió en amantes a pesar de que Ozzy todavía estaba casado y en su gira en solitario de 1980.

Cómo se conocieron Sharon y Ozzy Osbourne

Sharon admitió que Ozzy nunca le mostró ninguna señal romántica antes de pasar su primera noche juntos, y nunca esperó nada más que una aventura de una noche.

Luego, la manager Sharon, de 67 años, declaró que la primera gira de verano en solitario de Ozzy fue “muy divertida y era como si cada día fuera una nueva aventura. Estábamos realmente unidos, pero no fue hasta agosto de 1980 que realmente tuvimos una relación".

Pero Sharon esperaba que la trataran como una de las muchas groupies de Ozzy: "Y pensé que iba a ser lo habitual que me había pasado en el pasado que sabes, vas con un hombre, te lo follas una noche y la siguiente día que no te conoce. Como era antes".

Defensivo Ozzy intervino: "No puedo decir eso contigo". Sharon respondió: "Vete a la mi*rda... no ... no era el escenario perfecto en absoluto".

Sharon y Ozzy llevan más de 30 años juntos. Son una de las parejas más polémicas por todas las veces que el músico engañó a la famosa manager. Antes de casarse con Sharon, Ozzy tuvo un matrimonio de 11 años con Thelma Malfayr con quien tuvo dos hijos/Foto: Daily Mail

Sharon luego explicó cómo Ozzy, borracho y drogado, dejaba que sus deseos sexuales se generalizaran sin importar las consecuencias en los años 70 y 80.

Sharon se echó a reír: "Si hubiera visto a un tipo con un vestido, se habría jodido; así es cuando está borracho y drogado".

Riéndose de que lo vio acostarse con "Algunas personas feas", Sharon se burló de la excusa de Ozzy: "¿Quería saber cómo era?". Ella continuó: “Y yo estaba como por el amor de Dios. Cuando se te caiga la p*ta mi*rda, no te quejes".

Ozzy se arrepiente de abusar de las sustancias tóxicas

Ozzy, de 71 años, dijo que el éxito del rock and roll con Black Sabbath lo llevó por un oscuro camino de excesos con sexo, drogas y alcohol. A pesar de estar casado y tener dos hijos con Thelma Riley en 1971, no podía controlar sus impulsos.

“Estaba en televisión, radio, la gente me reconocía y las chicas querían follarme. Fue guau. De ser una mi*rda sucia de Aston, este es el gran momento. Vivimos la vida. Pensé que el dinero compraría y arreglaría todo. Pero el dinero compraría el alcohol y las drogas y yo me portaría jodidamente mal. Pero lo que le hice a Thelma estuvo mal. La traté muy mal a ella y a los niños. Yo era un cabr*n egoísta y egocéntrico”, dijo el músico.

“Estuve jodiendo desde el primer día y eso no está bien. y mi esposa ya tuvo suficiente. No soy bueno manejando mucho amor." Ozzy y Sharon han permanecido casados durante 38 años a pesar de décadas de drama, muerte cercana e incluso un intento de asesinato por parte de él.

El encuentro se puede ver en una fantástica biografía documental: Las nueve vidas de Ozzy Osbourne en el Canal A&E el 7 de septiembre.

Las cámaras vieron a Ozzy reflexionar sobre su vida desde su infancia en la pobreza y el tiempo en prisión, hasta el frente de los legendarios miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll Black Sabbath y su exitosa carrera en solitario ganadora del Grammy, hasta uno de los estadistas mayores del rock y una adorable televisión del siglo XXI.

El documental de dos horas explora cómo Ozzy se ha reinventado continuamente a sí mismo y a su carrera para impulsarse hacia un mayor éxito.

Cuando Ozzy cumple 70 años, reflexiona sobre los detalles íntimos de sus éxitos, fracasos y su capacidad única de supervivencia y perseverancia, incluidas entrevistas nunca antes vistas sobre su diagnóstico reciente de Parkinson.