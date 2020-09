Ozzy Osbourne no cree en la vacuna de COVID-19 y ya prepara su nuevo tour/Foto: Rolling Stone | 2018 Getty Images, Getty Images North America

La gira de despedida en solitario de Ozzy Osbourne programada para 2018 y 2019 (siguiendo lo mismo para Black Sabbath en 2017) se retrasó varias veces debido a que el cantante contrajo neumonía y una desagradable infección por estafilococos, sufriendo un resbalón y una caída que lo vio volver agravar una lesión en la columna originalmente sufrida en un accidente de ATV de principios de la década de 2000 y, por supuesto, el panel de Covid-19.

El cantante también reveló su diagnóstico de Parkinson a principios de este año, que no contribuyó directamente a la cancelación de ningún concierto, pero ciertamente no ayudó a la causa.

Ahora, en una nueva charla en Rock Classics Radio de Apple Music con b celebrando el 40 aniversario de Blizzard of Ozz, Ozzy ha dicho que espera volver a la carretera para 2022, centrándose principalmente en la amenaza de Covid-19 en lugar de su salud.

Ozzy Osbourne no cree en las vacunas contra el Coronavirus

También expresó cierto escepticismo con respecto a una eventual vacuna para el coronavirus, aunque es difícil saber si es serio o bromeando, también conocido como Ozzy siendo Ozzy:

“Nunca pensé en [si mi opinión sobre el COVID-19 importa]. Solo soy Ozzy. Mi esposa me llama Ozzy. Solo soy Ozzy. Solo estoy aquí. Lo único bueno de esta pandemia es que no pude trabajar de todos modos debido a mis lesiones”, declaró.

El músico continuó: “Espero estar reservando el 2022, creo. Para ser honesto contigo, no creo que vaya a estar en forma hasta finales del próximo año. Creo que este invierno va a ser jodidamente malo, porque vas a tener gripe”.

“La gente dice, 'No me voy a poner la vacuna contra la gripe'. ¿Sabes que? Puedes darme cualquier cosa, pero no seré el número uno en esa p*ta nueva vacuna. No quiero ser el primero en despertar con un par de malditas astas por la mañana".

Ozzy ya ha comenzado a prepararse para regresar a los escenarios. Aunque el líder de Black Sabbath ha dicho que no se retirará de la música, sí está planeando los que podrían ser sus últimos shows después de que se mejore la situación de la pandemia/Foto: El Periódico

Ozzy dijo recientemente que incluso si no puede manejar los rigores de una gira completa, promete volver para una última actuación de despedida.

Recientemente se difundieron fotos del Ozzman con el pelo largo y gris que le creció durante su aislamiento relacionado con la pandemia.

A principios de septiembre, A&E estrenó un documental sobre Ozzman en su serie biográfica de larga duración titulada The Nine Lives Of Ozzy Osbourne. ¿Crees que para el 2022 ya se haya controlado la pandemia de COVID-19?, ¿Consideras que es bueno que Ozzy esté preparando su tour aún con todos sus problemas de salud?