Ozzy Osbourne estrena videoclip “Straight to Hell”

A pesar de los grandes rumores acerca de su “delicada” salud, Ozzy Osbourne demostró que aún va para largo con el estreno de su videoclip “Straight to Hell”, un sencillo que viene como un increíble adelanto de su próximo álbum musical titulado “Ordinary Man”.

Con 71 años de edad John Michael Osbourne, conocido artísticamente como Ozzy Osbourne, debe su fama a la banda de heavy metal “Black Sabbath” donde fungió como cantante en los años 60. Un famoso grupo que logró millonarias ventas a través de sus diversos álbumes musicales considerados como un verdadero referente de este estilo musical.

Considerado también como “el príncipe de las tinieblas”, Ozzy Osbourne comenzó su carrera como solista en el año 1980, tiempo en el que ha publicado alrededor de 11 álbumes discográficos, entre los que destacan “Blizzard of Ozz”, “Diary of a Madman”, “The Ultimate Sin” y “No More Tears”.

TEORÍAS SOBRE LA SALUD DE OZZY OSBOURNE

Debido a su avanzada edad los rumores sobre la salud de Osbourne se han hecho cada vez más frecuentes, aún más cuando hace pausas musicales en las que éste representante del heavy metal desaparece por completo del ojo público y de las cámaras.

Eliminando toda teoría acerca de su salud, el músico y compositor Ozzy Osbourne estrena el video de su nuevo sencillo “Straight to hell”.

Recordemos que ante estos recientes hechos, su hija Kelly Osbourne ha salido a la defensa de su padre aclarando innumerables veces que la salud de Ozzy se encuentra en perfectas condiciones. Y esto ya nos ha quedado claro debido al estreno de su nuevo sencillo musical.

STRAIGHT TO HELL, EL NUEVO VIDEOCLIP DE OZZY OSBOURNE

“Straight to Hell” viene a terminar con toda teoría acerca de la salud de Ozzy, puesto que este sencillo que se acaba de estrenar demuestra que el “Príncipe de las Tinieblas” aún puede hacernos encender con sus mejores éxitos.

Te puede interesar ¡Ozzy Osbourne está vivo! Su hija desmiente el rumor de sus problemas de salud

Cabe resaltar que este nuevo sencillo cuenta con la colaboración de uno de los guitarristas más famosos de la historia “Slash”; un hecho que sin duda crea una de las mejores expectativas para el nuevo álbum de Osbourne “Ordinary Man” cuyo lanzamiento está planeado para el mes de febrero de este año. Asimismo se mencionan otras participaciones y nombres reconocidos como Andrew Watt, Duff McKagan y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana