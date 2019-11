Ozzy Osbourne, el rockstar que ha burlado varias veces a la muerte

Algunos dicen que se debe a que tiene una genética que es capaz de soportar grandes cantidades de alcohol y drogas, convirtiéndose así en una especie de mutante.

El propio Ozzy Osbourne se vende como si lo fuere. “Investigaron mis genes y aparentemente tengo una cosa que me hace tener una tolerancia alta a las drogas y a la bebida”, explicó.

Ozzy Osbourne ha sido un auténtico animal de los escenarios desde hace más de 3 décadas.

Sin embargo, desde que empezó a cuidarse un poco más, no ha dejado de verse envuelto en accidentes y problemas de salud. A Principios de 2019 fue ingresado en el hospital debido a una neumonía, mientras que en enero una caída en su casa, la cual llevó a pensar a Ozzy que estaba “muriendo”, le obligó a someterse a una intervención quirúrgica cuya recuperación posterior, como bien contó el Príncipe de las Tinieblas, fue realmente dolorosa. De hecho, con el fin de estar bien del todo, decidió posponer todas las fechas del “No More Tours 2”.

Ozzy es uno de los personajes más carismáticos de la escena del rock internacional.

Todo esto, desde luego, tiene mucho que ver con los 70 años de edad que ya tiene Ozzy, pero el cantante no puede evitar preguntarse si todos estos problemas de salud se deben a que ha dejado de drogarse. “Desde que cumplí los 70, me ha pasado de todo. Me siento como si tuviera 90 años. Cuando bebía y me drogaba no me pasaba nada, pero estoy sobrio y me rompí el cuello, debería de haber seguido borracho”, afirmó entre risas.

No obstante, el Madman agradece seguir vivo y coleando, diciendo lo siguiente: “Después pienso que podría haber muerto a los 40, así que todavía tengo algunas de mis siete vidas”.

Resulta increible que Ozzy siga vivo después de pasar la mayor parte de su vida bebiendo alcohol y consumiendo drogas.

De hecho, el profesor Bill Sullivan, de la Universidad de Indiana, ha publicado recientemente un nuevo libro en el que ahonda en las diferentes formas que el ADN tiene de constituir a las personas. Sullivan destaca lo siguiente. “Ozzy es un mutante genético”, ya que en el año 2010, una empresa de investigación estadounidense llamada Knome utilizó una muestra de sangre de Ozzy para determinar su código genético y averiguar cómo ha sobrevivido después de tantos años abusando de las drogas y el alcohol. El objetivo era conocer más sobre cómo las drogas son absorbidas por el cuerpo humano y por qué algunas personas pueden sobrevivir a grandes cantidades de sustancias mientras que otras no. Se descubrió que Ozzy Osbourne posee una mutación nunca antes vista que explica su habilidad para consumir alcohol en grandes cantidades, además de diversas variaciones genéticas que le predisponen a depender de drogas y bebida.

A pesar de todo, Osbourne no pierde ese sentido del humor macabro que le caracteriza y declara que ya tiene pensado qué broma gastará una vez que nos haya dejado “Cuando muera y estén clavando la tapa de mi ataúd, estoy pensando en poner una grabación de mi voz gritando, “¡todavía no estoy muerto!”. Eso les acojonará”, comentó. De momento, parece que tendremos Ozzy Osbourne para rato, porque en enero podremos escuchar su nuevo álbum, el cual supone será la continuación de su último lanzamiento “Scream”, lanzado en el año 2010.

Ozzy, quien utiliza cannabis como parte de su actual recuperación, confesó al Sunday Times: “Por lo visto soy un milagro médico. Cuando muera, debería donar mi cuerpo al Museo de Historia Natural”.

Ricardo D. Pat