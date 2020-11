Ozzy Osbourne dice que su mayor pesar es haber engañado a su esposa Sharon

Ozzy Osbourne admitió que tiene un gran arrepentimiento en la vida: engañar a su esposa, Sharon Osbourne.

La estrella de rock se sinceró sobre esto y más durante una entrevista para British GQ para la edición de Hombres del Año de la publicación.

Ozzy ha hecho muchas cosas "escandalosas" a lo largo de su vida, pero engañar a su esposa es algo de lo que todavía se arrepiente mucho. Te presentamos la historia en La Verdad Noticias.

Ozzy Osbourne revela su infidelidad

De acuerdo con Ozzy Osbourne estaba realmente "enojado" consigo mismo por romperle el corazón a Sharon.

"He hecho algunas cosas bastante extravagantes en mi vida. Lamento haber engañado a mi esposa. Ya no lo hago. Conseguí mi control de la realidad y tengo suerte de que no me dejara. No estoy orgulloso de eso. Estaba cabreado conmigo mismo. Pero le rompí el corazón ', dijo a la revista.

Ozzy y Sharon Osbourne tienen uno de los romances más famosos

Como los fanáticos sabrán, Ozzy y Sharon se casaron en 1982. En 2016, en medio de rumores de engaños, se separaron por un tiempo. Los dos comparten tres hijos adultos juntos: Jack, 35, Kelly, 36 y Aimee, 37.

El 2020 ha sido un año díficil

La estrella de rock habló sobre lo difícil que ha sido 2020 para él por más de una razón. A Ozzy Osbourne se le diagnosticó Parkin 2, una forma poco común de la enfermedad de Parkinson a principios de este año.

Además, también se ha estado recuperando de una cirugía de columna a la que se sometió en 2019.

"He reflexionado mucho durante este encierro. He estado pensando en mi infancia, pensando en la vida fantástica que he tenido. La cirugía que me había hecho dejarme boquiabierto. Pero me rompí el cuello en un accidente de quad [en 2003] y cuando sanó me apretó la columna vertebral, por lo que me estaban pasando cosas raras.Estaría en el escenario y de repente recibiría un fuerte impacto en un lado de mi cuerpo. Entonces, una noche, fui al baño en la oscuridad y caí al suelo. Le dije: 'Sharon, estoy en el suelo', y ella dijo: 'Bueno, levántate entonces', pero no pude'', recordó.

Te puede interesar: Ozzy Osbourne se sintió “tranquilo” luego de casi matar a su esposa

¿Crees que Ozzy Osbourne y Sharon mantengan vivo el romance por muchos años más? Dinos en los comentarios.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.