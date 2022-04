Ozzy Osbourne da positivo a COVID-19; su esposa dice que "está bien".

Ozzy Osbourne ha dado positivo por COVID-19. En un nuevo clip compartido por TMZ, una llorosa Sharon Osbourne, la esposa y maganer de Ozzy, dice que la leyenda del metal de 73 años fue diagnosticada en "media noche" hora del Reino Unido el miércoles (27 de abril), pero dice que ella “Hablé con él y está bien”.

“Estoy muy preocupada por Ozzy en este momento”, continúa. “Llevamos dos años sin que él se contagie de covid, y es solo la suerte de Ozzy que lo contraiga ahora”.

En noviembre de 2020, Ozzy reveló a la revista GQ que sufre de enfisema, un tipo de enfermedad pulmonar que dificulta la respiración, lo que significa que tiene un mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19. “Tengo enfisema, así que si tengo este virus, estoy jodido”, dijo.

Sharon Osbourne planea volar a L.A. para ver a Ozzy

Sharon dice que planea volar de regreso a Los Ángeles, donde Ozzy se encuentra actualmente, por lo tanto, estaciona temporalmente su nuevo programa The Talk UK, para poder "besarlo, pero con unas tres máscaras puestas".

“No puedo creer mi suerte de perderme el espectáculo”, dice. “Solo he estado allí tres días. No puedo creerlo, tres días y me estoy perdiendo el espectáculo. Pero volveré. Sé que lo haré. Tardaré una semana en poner de pie a mi viejo y estaré de vuelta en una semana. “Mi familia es mi vida”, agrega Sharon, a quien le diagnosticaron covid en diciembre de 2020.

En una entrevista con Metal Hammer el año pasado, Ozzy atribuyó en broma a Satanás que nunca contrajo COVID-19 de su esposa o hija. “Mi esposa tenía el virus; mi hija tenía el virus y yo nunca lo contagié”, dijo. "¡Ser un adorador del diablo tiene sus puntos buenos!"

El diagnóstico de Ozzy sigue a la entrevista de Sharon Osbourne con el locutor británico Piers Morgan, en la que reveló que estaba "muerto por volver a casa" en el Reino Unido. Previamente, Ozzy Osbourne pasó la cuarentena disparándole a gatos y pájaros, lo que desató una polémica entre los defensores de los derechos animales.

Ozzy Osbourne atraviesa varios problemas de salud

El exlíder de Black Sabbath ha sufrido una serie de problemas de salud en los últimos años. En enero de 2020, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y recientemente sufrió neumonía, gripe y una infección por estafilococos potencialmente mortal en el pulgar.

En otro tenor, La Verdad Noticias informa que el Príncipe de las Tinieblas anunció recientemente que había completado su nuevo álbum repleto de estrellas invitadas, la continuación de Ordinary Man de 2020.

El disco, que aún no ha recibido una fecha de lanzamiento concreta, presenta apariciones de Tony Iommi, quien escribió una canción completa para él, así como Jeff Beck, Eric Clapton y el antiguo compañero de seis cuerdas de Ozzy, Zakk Wylde.

