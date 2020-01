“Ozzy Osbourne agoniza” la nota que alerta al mundo del rock

“El día de hoy se ha dado a conocer que Ozzy Osbourne ya no puede más con los dolores crónicos -estos están llegando a afectar sus capacidades cognitivas-, y ya ni siquiera reconoce a su esposa”, fue el texto publicado en MIX FM la noche del miércoles 1 de enero. Por su parte la plataforma radaronline.com indicó que las amistades de Ozzy piensan que este está al borde de la muerte.

Ozzy Osbourne es uno de los rockstars más queridos de la escena internacional.

Ozzy Osbourne aseguró su lugar en el Olimpo de los Dioses del Rock cuando se convirtió en el vocalista de Black Sabbath, la emblemática banda británica conformada además por el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward.

Con los también conocidos como los “Príncipes de la Oscuridad”, Ozzy Osbourne contribuyó al surgimiento del heavy metal con sus seis primeros álbumes de estudio: “Black Sabbath” (1970), “Paranoid” (1970), “Master of Reality” (1971), “Vol. 4” (1972), “Sabbath Bloody Sabbath” (1973) y “Sabotage” (1975). Los excesos de drogas y alcohol de sus integrantes propició que “Techical Ecstasy” (1976) y “Never Say Die” (978) no resultaran exitosos y poco después Ozzy fue echado de la banda.

Ozzy Osbourne lleva varias décadas desplegando su amor por el rock en los escenarios.

Tras ser rescatado por Sharon Arden, hija del ex manager de Black Sabbath, Don Arden, inició una exitosa carrera solista que lo llevó a grabar álbumes clásicos como “Blizard of Ozz” (1980), “Diary of a Madman” (1981) y “Bark At the Moon” (1983), consolidando su posición como auténtica estrella del rock y un fenómeno humano que interesó a la ciencia por su tolerancia a las drogas y el alcohol, pues cualquier persona normal hubiera fallecido consumiendo lo mismo que Ozzy.

Fuentes de este medio habrían señalado que el cantante está sufriendo tanto que “ruega que lo saquen de su miseria”. Uno de los aspectos más resaltantes es que, según cuentan, ya no puede reconocer los rostros más familiares, ni siquiera el de su esposa.

Ozzy consumió tantas drogas y tanto alcohol que resulta milagroso que no hubiera muerto hace muchos años.

Además, el artista habría olvidado tomarse las vacaciones con su pareja, Sharon Osbourne, la reconocida presentadora de televisión de Gran Bretaña.

Ante esta situación, muchos fanáticos se han expresado su dolor vía redes sociales, y lamentan que el primer día del año 2020 se haya convertido en motivo de desilusión y pena.

