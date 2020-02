Ozzy Osbourne ¡Fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace años!

Uno de los momentos que han sorprendido a los fans del músico británico Ozzy Osbourne, fue la enfermedad de Parkinson, pues luego de algunos fuertes rumores que habían mencionado, que el famoso estaba a punto de morir, fue él quien decidió romper el silencio sobre su enfermedad y confesó la verdad.

Sin embargo, el músico Ozzy Osbourne, decidió revelar su secreto, pues a través de una entrevista que concedió a Los Angeles Times, la estrella del metal, confesó que la enfermedad le fue diagnosticada desde el año de 2003.

Han sido unos largos años que ha tenido que vivir con la enfermedad de Parkinson. Pero a pesar de la enfermedad, al compositor Ozzy Osbourne, no le ha impedido seguir componiendo música y mostrarse más fuerte que nunca.

Incluso en la entrevista Ozzy Osbourne, recordó que hubo momentos de su vida que le daba risa escuchar que había muerto o que estaba en peligro por una extraña enfermedad.

"No me estoy muriendo de Parkinson...he estado trabajando con él la mayor parte de mi vida... He engañado a la muerte tantas veces". Comentó Ozzy Osbourne en la entrevista.

Ozzy Osbourne comentó que ha tenido que tomar medicamentos para aliviar los temblores que son parte de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero que los medicamentos pueden causar pérdida de memoria.

Recordamos que Ozzy Osbourne durante el mes de enero de este año 2020, lanzó su nuevo álbum Ordinary Man, incluso el cantante reveló que saldrá de gira para promocionar el disco y que si se encuentra con buena salud podrá regresar a los escenarios.

Cabe mencionar que el famoso cantante Ozzy Osbourne, asistió a los premios Grammys 2020 acompañado de su hija Kelly, quien estuvo al pendiente de los cuidados de su papá. La presencia del famoso dejó en claro que él continúa disfrutando de su vida a pesar de la enfermedad.

