Ozuna tendrá una increíble participación junto a Tom & Jerry

Warner Bros. Pictures confirmó el año pasado que lanzaría una nueva película de Tom y Jerry a través de un tráiler oficial en la plataforma de Youtube, y ahora se ha confirmado que el reggaetonero Ozuna tendrá una participación especial en las futuras aventuras de los populares personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera en 1940.

Por medio de un comunicado de prensa, la agencia de Ozuna reveló que él es un gran fanático de las caricaturas de Tom & Jerry, por lo que el formar parte de la nueva película que el estudio Warner Bros. Pictures ha preparado es un suceso que lo tiene muy entusiasmado.

Ozuna tendrá una participación especial en la nueva película de Tom & Jerry.

"Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom & Jerry y siempre he amado verlos, sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras", declaró el reggaetonero sobre su participación en la nueva cinta de Warner Bros. Pictures.

Tan fanático es de la caricatura, que cuando Ozuna llegó al set de grabación en los estudios de la empresa cinematográfica en Leavesden, Inglaterra, él llevaba puesta una camiseta con la imagen de Tom & Jerry antes de usar el vestuario que usaría para su escena en cuestión.

Tom & Jerry vivirán nuevas aventuras

La nueva película de Tom & Jerry se estrenará el próximo 26 de febrero.

La nueva película de Tom & Jerry contará la historia del famoso gato mudándose al hotel más lujoso de Nueva York, quien acude en la víspera de la boda de Kayla, personaje protagonizado por Chloë Grace Moretz, para ayudarla en la imposible misipon de deshacerse del ratón.

La cinta producida por el cineasta Tim Story y será una combinación de la animación clásica con escenas de acción en vivo; se tiene planeado que llegue a los cines el próximo 26 de febrero, pero también estará disponible para su visualización en el catálogo de HBO MAX.

¿Eres fanático de Tom & Jerry? ¿Esperas con ansias la nueva película? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram