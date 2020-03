Ozuna se gana el cariño de Chile con mensaje de apoyo a las protestas en el país

“Yo estoy con el pueblo”, fue el mensaje para los activistas que protestan en Chile y Latinoamérica, de parte del reguetonero, Ozuna durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

Ozuna cerró con broche de oro el Festival de Viña del Mar en Chile con la interpretación de temas como “Síguelo bailando” y “Si tu marido no te quiere”, que encantó a los espectadores pero lo que más sorprendió fue su mensaje por las protestas en el país.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no conozco nada de política, yo no sé nada, nunca me he interesado saber de política [...] Lo único que yo sé es que estoy con el pueblo, el que me ha dado el amor, el que me ha dado el cariño”.

Desde finales de 2019, Chile ha sido el escenario de un estallido social que ha dado paso a una serie de protestas y manifestaciones en las principales ciudades del país, lo que inspiró a Ozuna a mostrar su apoyo al pueblo chileno.

Ozuna y su mensaje a Latinoamérica

El mensaje de Ozuna para Chile conquistó el corazón de los asistentes, y le hizo ser galardonado con una ovación de todo el público, además dirigió un segundo y tercer mensaje a Latinoamérica y los presidentes latinos.

“Chile los amo mucho y los llevo en mi corazón, y hoy estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo”.

“A todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo. Necesitamos escuchar la juventud y necesitamos complacer esos deseos, esos sueños de esto jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano”, agregó.

