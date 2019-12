Ozuna quiere tener de CERQUITA a Bad Bunny ¿Por qué motivo?

Ozuna ha causado controversia al haber hecho algunas declaraciones sobre Bad Bunny, ya que son muchos contemporáneos en la escena musical y en la vertiginosidad de sus carreras musicales, pero nunca han grabado juntos.

Hay que destacar que muchos de los seguidores del género urbano anhelan ver juntos a los exponentes urbanos Ozuna y Bad Bunny, pues con anterioridad se rumoraba que entre los artistas existía una supuesta rivalidad.

¿CUÁLES SON LAS DECLARACIONES DE OZUNA?

Ante esos fuertes rumores que han circulado, Ozuna aclaró que en el pasado hubo planes para realizar un trabajo juntos, pero unos “malos entendidos” desvanecieron el posible acuerdo, por lo que ahora el reguetonero alega estar dispuesto a sentarse a conversar con el Conejo Malo y se disculpó por las discrepancias en el pasado -que según- dijo fueron ignorancias.

“Entre nosotros hubo muchos mal entendidos. Respeto su música y, como te dije, en algún momento hubo un mal entendido por falta de conocimiento e ignorancia de mi parte. Le pido disculpa. Me gustaría sentarme a hablar con él, no para grabar juntos, sino para expresarle mis disculpas como hombre.”

Pero eso no fue todo, pues el cantante también ha declarado que: “Algún día me gustaría colaborar con él no solo en la música, sino en películas. Todo ha sido mal entendido por ignorancia. Quedamos con un pequeño mal sabor en un momento, pero he crecido y he madurado y me encantaría hablar con él”, confesó el vocalista de "Hasta que salga el sol".

Hay que destacar que como parte de los cambios que hizo a su equipo, ya no trabaja con su manejador Vicente Saavedra ni con el publicista Carlos Bermúdez, quien participó en el chat de Telegram que desembocó en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el verano del 2019.

Entre los planes para el 2020 de Ozuna figura la realización de la película de su vida y el concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

