¿Ozuna dispuesto a conquistar a Shakira? Asegura que le “encantó abrazarla"

Ozuna reafirma su admiración por Shakira.

Hace unas semanas se confirmó una colaboración entre Shakira y Ozuna, misma que aún no ha sido lanzada, sin embargo lo que llamó la atención fue la gran admiración que el reguetonero ha confesado por la colombiana, pues no deja de llenarla de elogios ¿Nuevo romance?

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la colaboración entre Shakira y Ozuna en un principio generó rumores de un romance, sobre todo porque el cantante le escribió en redes sociales “Qué hermosa eres Shakira” mostrando su fascinación.

Recordemos que después de la polémica separación entre Shakira y Piqué, la cual sigue robándose la atención en el mundo de la farándula, la cantante ha sido relacionada con diversas celebridades, entre las que destacan Henrry Cavill, Chris Evans y el futbolista Iker Casillas, sin embargo la colombiana ha demostrado que está enfocada en su carrera e hijos.

Ozuna reafirma su amor por Shakira

Ozuna asegura que su colaboracipon con Shakira fue "mágica".

El cantante Ozuna fue cuestionado sobre su próximo lanzamiento músical con Shakira, con el tema ‘Mitomanía’ y no dudó en reiterar su fascinación por ella.

“Fue bien bonito, uno de mis sueños era grabar con ella, me encanta su música, su bonita energía, me encantó compartir con ella, me encantó verla, me encantó abrazarla” declaró.

Ozuna además describió el encuentro como “mágico” y manifestó que Shakira es muy estricta con su trabajo.

Cabe resaltar que ante los primeros piropos de Ozuna, la cantante Shakira se manifestó en redes sociales, agradeciendo su profesionalismo y agradeciendo por la colaboración.

Te puede interesar: La canción que Shakira no volverá a cantar por culpa de Piqué

¿Cuándo sale el disco de Shakira?

¿Cuándo será lanzado el nuevo disco de Shakira?

Se esperaba que el disco de Shakira fuera lanzado a finales de año, sin embargo la cantante confesó que se siente “muy inspirada”, por lo que sigue haciendo modificaciones a las nuevas canciones.

El nuevo disco de Shakira se espera que esté inspirado en su separación con Piqué, por lo que se espera que genere mucha polémica.

Por su parte, la canción de Shakira en colaboración con Ozuna, se llamará ‘Mitomanía’ y se ha dado a conocer que hablará de Piqué.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram