Ozuna declara estar enamorado de una famosa cantante latina

"El camino a los sueños no es un camino de rosas". No se pierdan el segundo episodio de nuestra serie exclusiva de #ShakiraDream que celebra el lanzamiento de su nueva fragancia. / "The path to pursue your dreams is not always a walk in the park." Watch the second part of our exclusive #ShakiraDream video series, celebrating the release of Shak's new fragrance. ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 29, 2018 at 2:05pm PDT