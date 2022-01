Ovi anuncia colaboración con Kimberly Loaiza y le llueven críticas

Kimberly Loaiza sorprendió a sus fieles fanáticos al revelar que será en el mes de febrero cuando estrene una nueva canción, la cual llevará por título ‘Después de las 12’ y contará con la participación de Ovi. Sin embargo, este último ha sido blanco de duras críticas en las redes sociales por parte de sus fans, quienes al parecer no les agradó la noticia.

Fue el cantautor de origen cubano quien confirmó dicha colaboración a través de una serie de fotografías compartidas en Instagram, en las cuales aparecen posando juntos desde algún lugar de Miami. “‘Dime @kimberly.loaiza ¿que día de feb la saco? ¿rompemos ya”, escribió Ovidio Crespo junto a la publicación, misma que ya supera los 415 mil likes.

Pese a que en la sección de comentarios se leían varios halagos por colaborar con “La lindura mayor”, fueron mayores las críticas que recibió. “No mam*s Ovi, mejor nada”, “¿Qué sigue? ¿con Kunno?”, “Top 10 de artistas que arruinaron su carrera”, “Que bajo caíste” y “Se me cayó un ídolo”, fueron algunas opiniones que cibernautas dejaron en el post de Instagram.

Sin embargo, Ovidio Crespo, nombre real del cantante, no se quedó callado y defendió su colaboración con Kimberly Loaiza, asegurando que él solo participa en proyectos de calidad. Finalmente, aseguró que ella hizo un gran esfuerzo y pidió a sus fans que escuchen la canción antes de lanzar una crítica.

“En el tema le metió, deja que escuches… No hables sin saber, no me monto en temas malos, así sea quien sea”, declaró Ovi.