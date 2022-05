Outfit de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, de casi 2 millones y medio pesos

Eduin Caz es criticado por su millonario atuendo.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se ha convertido en una de las figuras más populares de la música en México y además se ha caracterizado por ser un gran amante de la moda, al tal grado que para un ensayo utilizó un outfit de casi 2 millones y medio de pesos.

Recordemos que recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme se volvió tendencia en redes sociales, al darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia.

Ahora es la periodista Shanik Berman, quién reveló que el cantante durante uno de sus ensayos con Grupo Firme, utilizó accesorios y ropa valuados en una millonaria cifra.

¿Cuánto cuesta la ropa de Eduin Caz?

Según un análisis del outfit que el cantante Eduin Caz compartió en una fotografía el pasado 3 de mayo, en uno de los ensayos de Grupo Firme, eran de diseñadores.

En redes sociales se dio a conocer el precio de cada una de las prendas y accesorios que el intérprete llevaba en ese momento.

Los cuales constaban de una chamarra Dolce Gabbana de 42 mil pesos, una cadena oro blanco hombre Shay de 698 mil 712 pesos. lentes Louis Vuitton de 17 mil 700 pesos, aretes de diamante Windsor Oro blanco valuados en 981 mil 662 pesos y un reloj Cartier panthere de 680 mil pesos.

La suma de estos artículos da un total de dos millones 420 mil 74 pesos, aunque hay que destacar que en esta cifra no se incluye el precio del pantalón y el calzado del cantante.

Arremeten contra Eduin Caz

Eduin Caz es criticado en redes sociales, por gastarse millonaria cantidad para un look de ensayo.

Al darse a conocer el costo total del look del vocalista de Grupo Firme, cibernautas han criticado el atuendo de Eduin Caz, catalogando como “exagerado”.

“Pues de muy mal gusto su look y no son las prendas si no que usa todas al mismo tiempo además es el intérprete de que más ha ridiculizado con su atuendo el género musical”.

Recordemos que el cantante Eduin Caz en diversas ocasiones ha sido fuertemente criticado en redes sociales, por sus gastos excesivos y además es considerado como uno de los cantantes más polémicos del regional mexicano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.