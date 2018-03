Otra vez Selena Gomez y Justin Bieber juntos, ¿The Weeknd?

En esta ocasión captaron a la expareja desayunando juntos

Pero ¿dónde estaba The Weeknd? Nadie lo sabe aún.

ANTES: Justin Bieber y Selena Gómez son captados juntos

Tras darse a conocer queson amigos y que en diversas ocasiones han salido juntos, nuevamente los cacharon en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Lase fue a desayunar el domingo por la mañana al café Westlake Village; no obstante, a fin de evitar llamar la atención, el canadiense intentó cubrirse parte de la cabeza con la cachucha de suInformes aseguran quesabe que Justin y Selena siguen en contacto y que no tiene problema con esto, pero, ¿qué pensará de que los encuentros sean más y más constantes?De acuerdo con las imágenes Justin Bieber y Selena Gómez son captados juntos pero solo de manera amistosa. Pues de acuerdo con fuentes tanto Justin Bieber como Selena Gómez siguen teniendo una relación de amistad. Y el actual novio de Selena, The Weeknd está de acuerdo y no tiene problemas con que su novia conviva con su ex. Lo que nos lleva a pensar que los ex de hoy son muy modernos. Pero no es modernidad lo que lleva a The Weeknd a dejar esta relación, sino que él confía plenamente en Selena Gómez. Fuentes cercanas a los cantantes aseguran que no es la primera vez que se encuentran; “también estuvieron juntos la semana pasada”. Y es que Selena quiere seguir en contacto con Justin porque fue una persona muy importante en su vida, y quiere mantener una relación sana y de amistad con él