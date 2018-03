¿Otra vez? Harry Styles vuelve a besar en la boca a James Corden

El cantante Harry Styles aprovechó su aparición en el especial navideño que preparó James Corden dentro de su sección Carpool Karaoke para darle nuevamente un beso en la boca al conductor.

El también comediante se mostró sorprendido por la acción del ex One Direction, y tras la efusiva muestra de cariño expresó: “¡Wow! ¡No esperaba eso para Navidad!”.

I saw Harry kissing Santa James pic.twitter.com/tvlVQgwTNN — ☃️ Frosty The Late Late Showman ☃️ (@latelateshow) 12 de diciembre de 2017

Con esta escena, los artistas recordaron a sus seguidores la visita del intérprete al programa The Late Late Show en 2013, cuando sonando de fondo el tema “Kiss Me” del grupo Sixpence None The Richer y teniendo como marco el famoso reto de la “Kiss cam”, Harry se sentó en las piernas del comediante, lo tomó de la mejilla y lo besó

A la postre, está escena sería controversial, pues debido a ella surgieron rumores de una posible bisexualidad del ex novio de Taylor Swift; preferencia que él mismo negaría posteriormente.

En el video completo de este 2017, además de Styles, aparecen famosos como Miley Cyrus, Bruno Mars, Katy Perry, Pink, Fifth Harmony, Ed Sheeran, The Foo Fighters, Sam Smith, Usher y Kelly Clarkson.