¡Otra más! Famosa cantante denuncia a Vicente Fernández por ACOSO

Vicente Fernández sigue dando de que hablar en las redes sociales, ya que la cantante Lupita Castro denunció a “El Charro de Huentitán” de haberla acosada sexualmente por mucho tiempo. Dicha acusación se suma a los diversos videos donde se observa al patriarca de la dinastía Fernández tocando de manera indebida a sus fans.

A través de la cuenta de su agencia en Instagram, la cantante Lupita Castro aseguró que durante mucho tiempo fue víctima de acoso sexual por parte de Vicente Fernández, motivo por el cual decidió contar su verdad en un libro, mismo que ha venido escribiendo desde hace 8 meses.

"Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante y no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro”, declaró la cantante en Instagram.

La cantante reveló que en el pasado quiso hablar del acoso sexual que vivió y que incluso estuvo en contacto con un medio de comunicación en Estados Unidos, pero que éste se puso en contacto con Vicente Fernández y de pronto perdió todo el interés, razón por la cual recurrió a las redes sociales para denunciarlo.

"Quiero decir mi verdad, lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es, ¿por qué lo hizo? Tengo datos y fechas. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no", declaró Lupita Castro.

Hasta el momento, Vicente Fernández se ha pronunciado al respecto de las acusaciones la cantante Lupita Castro realizó en su contra, pero en redes sociales han comenzado a llegarles muestras de apoyo y mensajes de agradecimiento por levantar la voz, aunque también hay quienes la acusan de querer colgarse de la situación.

Vicente Fernández inicia el 2021 lleno de escándalos

Vicente Fernández inició el año protagonizando un fuerte escándalo mediático.

A finales de enero se dio a conocer un video en redes sociales que muestra a Vicente Fernández tocando el seno de una fanática suya que había acudido a su rancho Los Tres Potrillos para tomarse una fotografía con él; tiempo más tarde se viralizaron nuevos videos de otras mujeres que habían pasado por la misma situación.

De inmediato, “El Charro de Huentitán” recibió cientos de críticas en las redes sociales, motivo por el cual tuvo que pedir unas disculpas a la joven afectada y a los medios de comunicación por el percance ocurrido, pero él aseguró que todo se trató de un accidente.

¿Qué piensas de la polémica en la que está envuelta Vicente Fernández? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram