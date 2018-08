Otra concursante del reality “Mi vida con 300 kilos” muere por sobrepeso

No ha pasado ni un mes y el reality “Mi vida con 300 kilos” es el centro de atención otra vez, y es que falleció Lisa Fleming, otra concursante de dicho programa.

El sobrepeso de Lisa le ocasionó la muerte, y es que no importó perder 90 kilos en la sexta edición del famoso reality, la calaca hizo de las suyas llevándose a inocente mujer el 23 de agosto, sin importar los esfuerzos que dicha mujer hizo para conseguir los resultados deseados.

Lisa ya presentaba varios síntomas por su exceso peso, el cual los problemas físicos no terminaron con la operación a la que se sometió.

“Su cuerpo estaba cansado y, simplemente, se rindió, me alegra que ya no estés sufriendo y atrapada en esa cama. Amo a mi mamá y no desearía este dolor en mi peor enemigo”, comentó la hija de Fleming en su página de Facebook.

La muerte de Lisa deja un lugar menos dentro del reality, programa que anteriormente tuvo otra perdida, y es Jame Bonner (anterior concursante) falleció a casusa de un disparo a las afueras de su domicilio.

Cabe destacar que antes de su partida, Bonner compartió en su cuenta de Facebook un agradecimiento a todos los que lo apoyaron en su lucha contra el sobrepeso

“Solo quiero agradecerles a todos los que me han mostrado su amor y apoyo a lo largo de mi camino. Me he dado cuenta de ciertas cosas en los últimos días y creo que es hora de enfrentar a mis demonios cara a cara” compartió.