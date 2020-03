Oscars: Esta fue la primera vez que una mujer gana el Oscar a Mejor Director

Durante la 82ª Ceremonia de Entrega de los Premios Oscar, Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Oscar a Mejor Director por la película, “The Hurt Locker”.

Kathryn Bigelow

Los Premios Oscars se han visto envueltos en la controversia en más de una ocasión por la falta de mujeres cineastas nominadas en categorías de gran importancia, particularmente, Mejor Director donde la presencia femenina ha sido mínima y casi inexistente.

En toda la historia de los Premios Oscar, sólo cinco mujeres han obtenido una nominación a Mejor Director: Lina Wertmüller por “Pasqualino Settebellezze” en 1976, Jane Campion por “The Piano” en 1993, Sofia Coppola por “Lost in Translation” en 2003, Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker” en 2009 y Greta Gerwig por “Lady Bird” en 2017.

De cinco mujeres nominadas, Kathryn Bigelow se convirtió en una leyenda viviente al ser la primera, y hasta ahora única, mujer en llevarse la estatuilla como Mejor Directora.

Los Oscars 2010

A 10 años de su histórica victoria, conmemoramos la cinta que le consiguió el Oscar a Mejor Directora a Kathryn Bigelow, “The Hurt Locker”.

Estuvo protagonizada por Jeremy Renner, Anthony Mackie y Brian Geraghty y relata la historia de una brigada de artificieros norteamericanos situados en Irak durante la guerra con Estados Unidos.

Gracias a “The Hurt Locker”, Kathryn Bigelow estuvo nominada a Mejor Director junto a James Cameron por Avatar, Lee Daniels por Precious, Quentin Tarantino por la cinta, Inglourious Basterds y Jason Reitman por Up in the Air.

