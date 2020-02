Oscars 2020: los FAVORITOS para llevarse un premio de la Academia

Una de las premiaciones más importantes del cine está por llevarse a cabo este día. La ceremonia de los Premios Oscar 2020 tendrá lugar este domingo 9 de febrero desde el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Desde las 18:00 horas (Hora México) podremos disfrutar de la alfombra roja en diversos medios de comunicación e incluso en las redes sociales, para que tan son un par de horas después podamos conocer quiénes serán los afortunados ganadores de los Oscars 2020.

Pero como en cualquier premiación, el público y la crítica ya tienen a sus favoritos. Y es que en este año las cintas, actores, canciones y producciones en general que están compitiendo por los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas están más fuertes que en otras ediciones.

No obstante, muchos cinéfilos expertos en el tema ya han sacado sus quinielas de los posibles nominados que se llevarán a casa una de las preciadas estatuillas. Así que tú también puedes ir armando tu propia lista de posibles ganadores después de leer quiénes son los favoritos de esta noche.

Mejor Película

Este año la gran favorita para llevarse a casa el Oscar por Mejor Película es la cinta “1917” del director Sam Mendes. Aunque su rival más fuerte es la cinta coreana “Parasite”, los expertos afirman que será la cinta de Mendes la que se corone como la Mejor de este 2020.

¿La razón? “1917” se llevó el Golden Globe, el premio del Sindicato de Productores y el BAFTA; aunque no todos los fans estén de acuerdo con esta posible decisión, esta película de la Primera Guerra Mundial es la favorita para llevarse esta categoría.

Mejor Director

Desde hace más de 5 años ha ocurrido que quien gane el premio del Sindicato de Directores es el gran ganador de la categoría de Mejor Director de los Premios Oscar. Por lo tanto el que obtuvo este reconocimiento fue el mismo Sam Mendes, director de “1917”. El único nominado que es el que probablemente le podría arrebatar el triunfo a Mendes es el director de “Parasite”, Bong Joon-Ho.

Mejor Actriz

La actriz que es la gran favorita de los Oscars 2020 es la protagonista de la cinta “Judy”, Renée Zellweger. La famosa actriz de 50 años este año consiguió el BAFTA, Golden Globe y se llevó el Critic Choice Award por esta misma categoría. Así que el 90% de los expertos en cine afirman que ella se llevará a casa la estatuilla.

Mejor Actor

En el caso de la categoría de mejor actor también está casi predestinado que el ganador del Oscar será el actor Joaquin Phoenix. Su magistral interpretación como Arthur Fleck en la película de DC “Joker” no sólo le otorgó múltiples premios del cine, sino que también se convirtió en un digno sucesor del fallecido actor Heath Ledger quien también le dió vida a este villano de Batman. Si Phoenix no llegara a ganar, no sólo los críticos estarían decepcionados, sino también el público.

Mejor Actriz y Actor de Reparto

En cuanto a los actores de reparto la situación para la quiniela se complica un poco, y es que entre los nominados de esta noche hay grandes contendientes. Sin embargo, los favoritos para ganar esta categoría de los Premios Oscar son Laura Dern por su papel en la cinta “Marriage Story” y Brad Pitt por su personaje en la película “Once Upon A Time… In Hollywood”.

Brad Pitt y Laura Dern

Mejor Película de Animación

Las películas animadas no se quedan atrás en cuanto a grandes competidores, ya que las dos fuertes rivales son “Mister Link” y “Klaus”. Aunque las cintas se llevaron grandes reconocimientos en los pasados premios de cine, la favorita es “Klaus”. En esta ocasión, Disney y Pixar podrían quedar desplazados después de muchos años.

También te puede interesar: Oscars 2020: Dónde y a qué hora verlo ¡Las mejores opciones!

Mejor Película Internacional (Extranjera)

“Parasite” del director Bong Joon-Ho es la sexta película en estar nominada en la categoría de Mejor Película y Mejor Película Internacional. Así que posiblemente esta cinta coreana sea la que consiga este Oscar, y si se lleva ambas categorías marcaría la historia de los premios de la Academia.

Mejor Canción Original

En cuanto a la parte musical del cine, nuevamente Disney podría quedar fuera. ¿La razón? la gran favorita para llevarse el Oscar en esta categoría es la canción “I’m Gonna Love Me Again” del cantante Elton John. Este soundtrack es uno de los principales de la película biográfica del cantante llamada “Rocketman”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.