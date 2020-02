Oscars 2020: las predicciones de Google sobre los ganadores de este año

Recordemos que este fin de semana se lleva a cabo uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, los Premios Oscar, donde serán premiados los mejores talentos de cine desde actores y actrices, hasta directores, guionistas y producciones del último año.

No queda duda que este es un gran año para el séptimo arte, donde vimos transmitirse grandes producciones que llegaron a llenar cada una de las salas de cine. Por lo que las apuestas hacia los ganadores se han hecho muy recurrentes estos últimos días.

Google es una de las principales plataformas, donde las predicciones sobre los ganadores de los Oscares se pueden acercar mucho a la realidad, ya que se encuentran definidas por el registro de búsquedas de los usuarios en los últimos siete días.

Sin embargo antes de comentar sobre las predicciones de Google, es necesario recordar a los nominados en las principales categorías:

Nominados a mejor película

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

1927

Ford v Ferrari

Once Upon a Time… in Hollywood

Little Women

The Irishman

Marriage Story

Actores nominados en un papel protagónico

Joaquin Phoenix

Leonardo DiCaprio

Antonio Banderas

Adam Driver

Jonathan Pryce

Actrices nominadas en un papel protagónico

Saoirse Ronan

Scarlett Johansson

Renée Zellweger

Cynthia Erivo

Charlize Theron

Preguntas más buscadas en Google sobre los Oscars

¿Qyé significa Óscar?

¿Por qué los premios Oscar se llaman así?

¿Por qué ganó un Oscar Kobe Bryant?

¿Qué actor español fue el primer ganador de un Oscar como mejor actor de reparto?

¿A qué hora son los Oscar?

Las Predicciones de Google sobre los ganadores en los Premios Oscar 2020

Por otro lado, el buscador compartió una encuesta colectiva en la que los internautas podían elegir a sus candidatos favoritos en cada una de las 24 categorías de los Premios de La Academia. En total, participaron 1032 personas lo que dió como resultado las siguientes predicciones.

Para mejor película el 42.6 % de los encuestados eligió la cinta “Joker” dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. Estando en segundo y tercer lugar, las películas de “1917” y “Parasite”, respectivamente.

Para mejor actor los participantes en esta gran apuesta de Google, eligió con un 89.1 % a Joaquin Phoenix por su trabajo en “Joker”, quedando como segunda opción el actor Adam Driver por “Marriage Story”, y finalmente en tercer lugar se colocó el actor Leonardo DiCaprio por “Unce Upon A Time… In Hollywood”.

Y finalmente en la categoría de mejor actriz la preferida fue Scarlett Johansson por su protagónico en “Marriage Story”, y como segundo y tercer lugar, quedaron las actrices Renée Zellweger y Saoirse Ronan, respectivamente.

