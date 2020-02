Oscars 2020: Todos los actores que han recibido una doble nominación

Con la doble nominación para los Premios Oscars 2020 de Scarlett Johansson, el público se pregunta qué tan difícil es conseguir tal logro y la respuesta es... bastante difícil.

Antes de Scarlett Johansson, sólo 11 actores han obtenido una doble nominación a los Oscars, y de ellos aún menos lograron conseguir alguna de sus preciadas estatuillas.

A continuación, te presentamos en orden cronológico a todos aquellos actores, y actrices, que han conseguido ser nominados a los Oscars por dos películas diferentes en un mismo año.

Fay Bainter (1938)

Nominada a Mejor Actriz por “White Banners” y Mejor Actriz de Reparto por “Jezebel”.

Fay Bainter

Teresa Wright (1943)

Nominada a Mejor Actriz por “The Pride of the Yankees” y ganadora por Mejor Actriz de Reparto con “Mrs. Miniver”.

Teresa Wright

Barry Fitzgerald (1944)

Nominado por Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, el cual ganó, ambos por la película “Going My Way”.

Barry Fitzgerald

Jessica Lange (1982)

Nominada a Mejor Actriz por “Frances” y Mejor Actriz de Reparto por “Tootsie”, categoría donde ganó.

Jessica Lange

Sigourney Weaver (1988)

Estuvo nominada a Mejor Actriz por “Gorillas in the Mist” y Mejor Actriz de Reparto por “Working Girl”, pero no ganó ninguna.

Sigourney Weaver

Al Pacino (1993)

Ganó como Mejor Actor por “Scent of a Woman” y estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por “Glengarry Glen Ross”.

Al Pacino

Emma Thompson y Holly Hunter (1994)

Ambas actrices tuvieron una doble nominación el mismo año como Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, algo que no había ocurrido nunca. Emma Thompson por “Lo que queda del día” y “En el nombre del padre” y Holly Hunter por “The Firm” y “The Piano”.

Emma Thompson y Holly Hunter

Julianne Moore (2003)

Nominada como Mejor Actriz por “Far From Heaven” y Mejor Actriz de Reparto por “The Hours”.

Julianne Moore

Jamie Foxx (2005)

En su primer año nominado a los Oscars - y hasta ahora el único -, como Mejor Actor por “Ray” y Mejor Actor de Reparto por “Collateral”.

Jamie Foxx

Cate Blanchett (2008)

Nominada como Mejor Actriz por “Elizabeth: The Golden Age” - la cual ganó -, y Mejor Actriz de Reparto por “I´m Not There”.

Cate Blanchett

Scarlett Johansson (2020)

Sólo ella y Jamie Foxx han tenido una doble nominación en su primer año nominados a los Oscars. Está nominada como Mejor Actriz por “Marriage Story” y Mejor Actriz de Reparto por “Jojo Rabbit”.

Scarlett Johansson

