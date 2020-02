Oscars 2020: “The Irishman” y Netflix, los grandes PERDEDORES de la noche

La ceremonia de los Oscars 2020 estuvo muy cardíaca, aunque algunos premios estaban más que dichos que se los llevarían algunos; el evento de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas nos llegó con gratas y no tan buenas sorpresas la noche de domingo.

Sin embargo, no todas las películas nominadas pudieron recibir su merecido premio Oscar, ya que unas sobresalieron más que otras. “Parasite” fue la gran ganadora de los Oscars 2020 y sin duda, puso muy en alto el cine surcoreano y a su director Bong Joon-Ho; esta es la primera vez en la historia de los Premios de la Academia que ganó una película de habla no inglesa.

Pero como en todas las historias, donde hay un gran ganador, también hay un gran perdedor. Nos referimos a la cinta “The Irishman” (El Irlandés) dirigida por la leyenda del cine Martin Scorsese.

Esta cinta que tenía talentos actorales como Al Pacino y Robert De Niro no logró conquistar a los jueces y no sólo no ganó como mejor película ni como mejor director; sino que no recibió ningún premio Óscar de sus 10 nominaciones.

Robert De Niro y Al Pacino

¿Los Oscares le siguen haciendo el feo a Netflix?

Aunque la película “The Irishman” era una de las grandes obras maestras de Scorsese, no tuvo lo necesario para llevarse a casa ningún premio de la Academia. Pero a su lado, también quedó como gran perdedora la plataforma de streaming, Netflix.

Martin Scorsese y su familia rumbo a los Oscars 2020

Y es que de la mayoría de las cintas que eran de la plataforma Netflix no consiguieron llevarse a casa un premio Oscar, entre ellas “The Irishman”, "The Two Popes" (Los dos Papas), las cintas animadas “Klaus” y “I lost My Body”. Sin duda, parece que los miembros de los Oscares aún le siguen “haciendo el feo” a las películas originales de Netflix.

También te puede interesar: Oscars 2020: ¿Qué películas nominadas puedes ver desde Netflix?

Aunque la actriz Laura Dern se llevó el Oscar 2020 como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la cinta “Marriage Story” (de Netflix), fue de los pocos premios que se llevaría la plataforma de streaming. Esperemos el próximo año Netflix sí logre conquistar los Oscars.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.