Oscars 2020: Mejor Guión se lo lleva Parasite

Tras pelear contra Knives out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, la película Parasite se llevó el premio Oscar 2020 por la categoría Guión original y el director Bong Joon-ho dedicó el galardon a todo Corea del Sur.

Oscars 2020: Mejor Guión se lo lleva Parasite

Tal vez te interese.- Oscars 2020: Brad Pitt gana como mejor actor de reparto y dedica su premio a Tarantino

"Este premio va a Corea del Sur", dijo el director lo cual conmovió a todas las personas que estan en la gala.

Oscars 2020: Mejor Guión se lo lleva Parasite

Parasite era una de las películas favoritas para ganar un premio ya que en taquilla se mantuvó líder además que las recomendaciones se mantuvieron positivas en las redes sociales.

La cruda historia de una familia pobre que llega a invadir a una familia de millonarios fue lo necesario para ganar el premio a Mejor Guión y es que no podemos negar que esta película es una verdadera obra de arte de pies a cabeza.

Actores de Parasite

Lee Sun-kyun como Mr. Park

Cho Yeo-jeong como Yeon-kyo, la esposa del Sr. Park

Choi Woo-shik como Ki-woo, el hijo de Ki-taek

Park So-dam como Ki-jung, la hija de Ki-taek

Jang Hye-jin como Chung-sook, la esposa de Ki-taek

Lee Jung-eun como Moon-gwang, el ama de llaves de la familia Park

Jung Ji-so como Da-hye, la hija del Sr. Park

Jung Hyeon-jun como Da-song, hijo de Mr. Park

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana