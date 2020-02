Oscars 2020: Facundo llamó LOCO al director de “Parasite”

El famoso conductor Facundo, ha sido tendencia en las redes sociales, luego de que sorprendiera con su actuación en la red carpet de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya que muchos conocen su forma de comportarse y lo vieron no ideal para cubrir el evento.

Resulta que tan solo apareció en la transmisión de Tv Azteca para ser parte de los premios más esperados del cine, las redes sociales se llenaron de comentarios no gratos en donde destrozaban al famoso facundo.

Tal parece que lo que más molestó a los cibernautas fue la entrevista que realizó al cineasta coreano Bong Joon-Ho, quien es responsable de la famosa película 'Parásitos', pues consideraron que fue muy informal, racista y hasta ofensivo, ya que en algún momento de la conversación lo llamó loco.

¿Qué fue lo que molestó de la entrevista de Facundo?

El también famoso comediante llegó al grade de burlarse del director de la película ganadora al Oscar como la mejor de la temporada, pues al principio le dijo: “¿Habla inglés o le hablamos en coreano?” y mientras que el cineasta hablaba de su infancia Facundo hizo bromas sobre lo que supuestamente había escuchado, lo que a muchos le pareció nada gracioso, tratándose de una figura de talla internacional como Bong Joon Ho.

Esto fue un poco de lo que platicó el director Bong Joon-ho respecto a su película "Parásitos". #ElOscarEsPara #Oscars ������



�� ¡Ve la transmisión de @AztecaSiete en vivo y ������������! �� https://t.co/4bjtgNEY7G pic.twitter.com/AqJnDJweax — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 10, 2020

“Tuve una infancia muy particular, veíamos la televisión en familia, tuve relaciones muy normales, pero me convertí en un obsesionado del cine”, dijo el surcoreano; al tiempo que Facundo, sin esperar la respuesta de la traductora, indicó que el director “mencionó algo de monstruos”.

ay dios el cringe con facundo hablando con bong joon ho y haciendo chistes racistas de hablar en coreano

esto me pasa por verlo en tv azteca pic.twitter.com/8mgeadMsH8 — marr (@SacAlvz) February 9, 2020

Cada vez que Facundo le hace un comentario estúpido a los nominados. pic.twitter.com/6WxsCCzwIG — omar; �� (@omarnyte) February 10, 2020

Algunas de las críticas que se podían leer en redes hacia Facundo fueron: "No saben la vergüenza que me dio escuchar a facundo burlarse del director de Parasite, cuantas veces se les tiene que decir que dejen de imitar a los asiáticos es super de mal gusto y ellos lo toman como una falta de respeto", "ay dios el cringe con facundo hablando con bong joon ho y haciendo chistes racistas de hablar en coreano esto me pasa por verlo en tv azteca", entre muchos más que destacaron en Twitter.

Cambie de canal solo para ver porque era tendencia Facundo, y no mames, rapeando. ���� #Oscars pic.twitter.com/ySNISmcbPx — Carmen' (@iCarmenGC) February 10, 2020

