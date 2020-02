Oscars 2020: Estos son los looks MÁS RECORDADOS de la entrega de premios

La entrega de Premios Oscar 202, es uno de los eventos donde las celebridades tiran la casa por la ventana para lucir lo más radiante posible, ya que tienen encima a todas las cámaras del mundo, por eso aquí te poresentamos los looks más recordados en lo que va de los Oscars.

Billy Porter

En la última edición de los premios Oscar, Billy Porter fue uno de los que más llamó la atención con su outfit. Optó por un diseño de Christian Siriano de esmoquin-vestido de terciopelo negro combinado con zapatos de Rick Owens y joyas de Oscar Heyman

Lady Gaga

La cantante y también actriz nominada como mejor actriz por "A Star Is Born", lució un vestido strapless firmado por Alexander McQueen marcando la cintura con una gran falda y con guantes 3/4 de cuero en color negro. Para completar su look eligió un imponente collar de diamantes blancos y amarillos de Tiffany's & Co usado por Audrey Hepburn en la película Desayuno en Tiffany's.

Nicole Kidman

Otra de las más elegantes de la edición de los Oscar 2018 fue Nicole Kidman que sorprendió con la elección de su elección by Armani Privé y un moño gigante, un gran escote corazón y tajo profundo en la falda.

Jennifer Lawrence

Para la entrega del 2013, Jennifer Lawrence lució un diseño de Christian Dior de diseño strapless y bustier, con silueta sirena y falda volumétrica quien después protagonizó un blooper en el escenario cuando subió a recibir su Oscar. En color rosa palo y con joyas de Chopard, el diseño de haute couture estuvo valuado en 4 millones de dólares.

Yalitza Aparicio

La oaxaqueña Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su papel en “Roma” eligió el color aguamarina de un solo hombro drapeado de tul y plumetí by Rodarte. Completó el look con anillo de diamantes. El beauty look, con cabello suelto y maquillaje al natural con gloss.

Halle Berry

Halle Berry en los Oscars 2002 lució un diseño de Elie Saab con transparencias y encaje sin mangas con una gran falda de tafetán en color rojo. Completó su look con una cartera a tono y una pulsera de perlas y pequeños aros.

Bjork

Bjork en el 2001 fue el centro de atención en la alfombra roja por lucir un llamativo vestido de cisne. Fue diseñado por el modisto macedonio Marjan Pejoski y es uno de los más recordados de la historia de la red carpet de los Academy Awards.

Spike Lee

Spike Lee en el 2019 apostó al total violet look con un traje Ozwald Boateng . Boateng es el ex director creativo de Givenchy hombre. Completó su look con llamativos anillos que dejaban ver mensajes de "love" y "hate".

Angelina Jolie

De corte y escote irregular confeccionado en terciopelo negro, Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja de los premios Oscar en el 2012 con un diseño de Atelier Versace. Completó su look con stilettos con boca de pez, un delicado anillo y pequeños aros de brillantes.

Renee Zellweger

Renee Zellweger en 1999 con un diseño sirena de seda con detalles de flecos en el vestido y toda la parte superior del vestido bordada. De cuello halter, completó su look con un brazalete dorado de brillantes y una cartera de flecos dorada.

