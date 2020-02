Oscars 2020: Eminem impacta con show sorpresa y prende el teatro Dolby

Oscars 2020: Eminem sorprende

El cantante rapero y ganador del Óscar a mejor canción en una película, Eminem, se presentó en el Teatro Dollby en donde se realiza en estos momentos la ceremonia número 92 de la entrega del Óscar en este año 2020.

Antes de la presentación a mejor tema en una película, Eminem tomó el escenario del teatro Dollby en donde se realizaba la entrega de los Oscar, sin embargo el nuevo Look del rapero atrapó la mirada de millones de personas que se sorprendieron al verlo actuar de una manera sin igual.

Hace un par de años Eminem fue el ganador del premio Óscar a mejor canción para la película Ocho Millas, sin embargo en ese momento el rapero no asistió a la ceremonia y no supo que ganó el Óscar si no hasta el día siguiente, ahora ha devuelto esta presentación que debía ya ha hecho vibrar a la gente que asistió