Oscars 2020: Carmen Sarahí, LA MEXICANA que cantará en la entrega de premios

Una mexicana más se ha unido a la lista de las participantes en los prestigiados Premios Oscar 2020, que se llevaran a cabo la noche de este domingo 09 de Febrero en el Teatro Dolby de los Ángeles.

La actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí, anunció hace poco que se encontraba en los ensayos para su presentación en la edición número 92 de los premios Oscar, en los que compartirá el escenario al lado de artistas que dieron voz al personaje de “Elsa” en la película animada Frozen, en diferentes partes del mundo.

Carmen Sarahí, Frozen y su participacion en el Oscar 2020

Carmen Sarahí expresó a los medios de comunicación que su presentación le cayó como una cubetada de agua fría, en el sentido positivo, ya que no tuvo tiempo de asimilar lo que ocurría pues inmediatamente comenzó su preparación:

“Disney se puso a trabajar rápido, ellos tenían la idea de juntar a todas estas mujeres y ver cómo es real que la música es universal”.

Hay que destacar que los Premios Oscar conjuntarán a las intérpretes de Elsa de Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Rusia, Tailandia, Noruega, Polonia, Dinamarca y México para realizar la presentación del tema Into the Unknown el cual corresponde a la banda sonora de la cinta Frozen 2, estrenada en noviembre de 2019.

“Será una cosa épica y preciosa, aún no puedo contar nada, pero toda la gente de producción, staff y que están con nosotras, está fascinado con lo que va a suceder porque efectivamente es una forma de hacernos presentes y cómo este movimiento de “Representation matters”, se ha vuelto muy importante y es eso, el representar a todo el mundo, unido en este momento por la música”.

La reacción de sus amigos

La actriz y cantante, también compartió que después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Estados Unidos, anunciara que la mexicana tendría una participación en la ceremonia del Oscar, los mensajes de compañeros y conocidos de Carmen Sarahí no se hicieron esperar, hecho que conmovió a la actriz, pues pudo darse cuenta de la forma en que la gente ve su trabajo y su calidad como artista.

“Estoy sorprendida de todo el amor que he recibido, me encanta porque siempre he creído eso, de que todo lo que hago, lo hago con todo mi corazón, no tengo ninguna otra pretensión”.

Ahora que la proyección será algo inevitable en su carrera y vida, la actriz que en los últimos años se centró su carrera en el teatro musical y el doblaje, finalizó revelando cómo enfrentará dicho proceso: “Siempre tomada de la mano de tu gente, de la gente que te aterriza y te da estabilidad y esa confianza de ir con paso firme, creo que es vital”.

