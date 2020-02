Oscars 2020: Billie Eilish y Elton John, entre las presentaciones musicales de la noche

La ceremonia edición 92 de los premios de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los Oscars está por llevarse a cabo este domingo 9 de febrero en el escenario principal del Dolby Theater, y todo los amantes del cine están ansiosos por conocer quienes serán los grandes ganadores de la noche.

Sin embargo, otros de los momentos más esperados por toda la audiencia son los performance musicales que harán los invitados. Y es que en esta ocasión no sólo los nominados a Mejor Canción Original serán los que se presenten en el escenario de los Oscars 2020, sino que también habrá una gran revelación.

Billie Eilish, la gran ganadora de los Grammys 2020 debutará en los premios más importantes del cine con el nuevo tema de la película James Bond llamado “No time to die”; esta será la primera vez que Eilish cante en vivo esta canción que próximamente se estrenará en conjunto con la película del agente secreto.

Además, también en el escenario musical de los Oscar estará presente el cantante británico Elton John, quien cantará su tema “I’m gonna love again” que está nominado por ser parte de la película biográfica del cantante, “Rocketman”.

Las “Elsas” de todo el mundo también cantarán en los Oscars 2020

Otra gran sorpresa que todo el público está muy entusiasmado por ver es el gran show que dará la cantante y actriz Idina Menzel en conjunto con la cantante Aurora interpretando el tema de Frozen 2 “Into the unknown”.

Para este espectáculo, la Academia ha dicho que no sólo cantará la Elsa original (Idina Menzel) sino también todas las actrices que le dan vida a este personaje en todo el mundo, entre ellas la actriz y cantante de México Carmen Sarahí que da voz a la princesa en la versión latina.

Otros temas musicales nominados que escucharás en los Oscars 2020

Además de las canciones originales de Rocketman y de Frozen 2, también habrán otros temas nominados que podremos escuchar durante los Oscars 2020. Se presentará la canción “Stand Up” de la cinta Harriet a cargo de Cynthia Erivo; también estará “I’m standing with you” de la voz de Chrissy Metz para la cinta Breakthrough. De igual manera no podría faltar la canción nominada de Toy Story 4, "I Can’t Let You Throw Yourself Away" del intérprete Randy Newman.

