Oscars 2020: Así reaccionaron las redes con show de Eminem

Oscars 2020: Así reaccionaron los internautas con show de Eminem

El cantante Eminem, se presentó en el Teatro Dollby en donde se realiza en estos momentos la ceremonia número 92 de la entrega del Óscar en este año 2020. Este show fue una completa sorpresa para todos y se pudo observar en las caras de todos los famosos que estaban dentro del teatro quienes no sabían absolutamente nada sobre que el cantante saltaría al escenario.

Tras la impactante participación de Eminem, no solo los artistas reaccionaron sino las redes sociales colapsaron ya que realmente fue una grata sorpresa ver al famoso en el escenario de uno de los eventos más importantes del año.

Cabe resaltar que hace un par de años Eminem fue el ganador del premio Óscar a mejor canción para la película Ocho Millas, sin embargo en ese momento el rapero no asistió a la ceremonia y no supo que ganó el Óscar si no hasta el día siguiente, ahora ha devuelto esta presentación que debía ya ha hecho vibrar a la gente que asistió.

Con barba y con el cabello color castaño, un pantalón oscuro y una chaqueta, acompañado de una gorra, Eminem ha sorprendido por lo bien que se ve a estas alturas de la vida.

Las reacciones de los internautas:

*Canta Eminem



Martin Scorsese: No entiendo esta música de jóvenes.



Billie Elish: No entiendo esta música de viejos. pic.twitter.com/Fh3uC3GWv7 — Salvador Flores (@salvador_cello) February 10, 2020

Viendo a Eminem cantar Lose Yourself en los Oscar 2020 #Oscars pic.twitter.com/5yw3eCXSxi — Sthephanie (@sthephaniech) February 10, 2020

Yo todo aburrido e inculto viendo los oscars// cuando sale eminem pic.twitter.com/vFwV5guwuW — BanoBoi (@JulianC166) February 10, 2020

Cuando vi que había gente que no cantaba con Eminem en los #Oscars ... pic.twitter.com/XgC8Khtdt9 — No So¥ Koreana (@_Oshorty) February 10, 2020

Yo viendo a Eminem cantando Lose Yourself en los #Oscars pic.twitter.com/THSQyv7Cdj — Darth Caedus (@DanteSkywalkerD) February 10, 2020

YO CUANDO EMPEZÓ A SONAR LA INTRO DE LOSE YOURSELF Y DE LA NADA BAAAAAM EMINEM EN EL ESCENARIO #Oscars pic.twitter.com/OxNuI2IWNg — Søfi⁷���� #CALM (@inefabletrbl) February 10, 2020

Eminem canto en los #Oscars y yo me quede literal así pic.twitter.com/XpNX1FYI52 — Rotsen (@Rotsen98114283) February 10, 2020

Eminem siempre ha sido un icono de rebelión y un simbolo polémico por lo cual nadie esperaba observarlo esta noche en los premios Oscar pero cuando saltó al escenario, demostró de lo que está hecho y que sus años de trayectoria no son en vano. El hombre se mantiene como un fuerte icono del rap y esto lo confirmó durante la gran gala de esta noche.

Sin duda alguna los más agradecidos con este show fueron los millennials quienes crecieron escuchando las canciones de Eminem.

