Óscar Schwebel afirma que Kalimba si estaba al tanto de la serie de OV7

Tal parece que los conflictos entre los integrantes de OV7 siguen saliendo a la luz, pues ahora Óscar Schwebel afirmó que Kalimba si estaba al tanto sobre la realización de la serie de la agrupación.

La producción que correrá a cargo de la productora de Eva Longoria, narrará los sucesos de la agrupación desde el surgimiento en la Onda Vaselina.

Dicho esto, Kalimba había asegurado que no estaba al tanto del proyecto, pero esta tarde fue desmentido por su compañero de grupo.

La serie aún está en una fase prematura

Después de las declaraciones de Kalimba, su compañero de la agrupación, Óscar Schwebel se expresó por el tema.

“Es una producción que está cargo de Elefantec, uno de los empresarios es Pepe Bastón, Eva Longoria no tiene nada que ver con esta empresa. Es un proceso muy lento porque estamos siendo muy cuidadosos, no queremos hacer una bioserie fácil, estamos haciendo una historia que hablando de las generaciones, no nada más conecte con nuestros seguidores, sino también le hable a ala gente nueva y los centenialls descubran a este grupo que triunfó en los 90” afirmó Óscar.