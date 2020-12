Oscar Isaac será Solid Snake en la película "Metal Gear Solid" de Sony

La tan esperada adaptación de Sony de “Metal Gear Solid” parece haber ganado un gran impulso, ya que fuentes han asegurado que Oscar Isaac está asociado para interpretar a Solid Snake en la película que está actualmente en desarrollo en Sony Pictures con Vogt-Roberts a bordo para dirigir.

La película está basada en el videojuego Metal Gear Solid creado por Hideo Kojima y publicado por Konami. El guión está escrito por Derek Connolly. Avi Arad está produciendo. Peter Kang es el supervisor ejecutivo del estudio.

El juego se lanzó por primera vez en PlayStation en 1998 y sigue a Snake, un soldado que se infiltra en una instalación de armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista de Foxhound, una unidad de fuerzas especiales renegada. El juego ha sido aclamado en muchos frentes, pero su narración de historias que tiene un sentimiento cinematográfico siempre hizo que pareciera que una adaptación cinematográfica era inevitable.

Dado el horario extremadamente ocupado de Isaac, aún se desconoce la fecha de inicio de la producción, pero su participación hace que esta propiedad sea una alta prioridad para el estudio en el futuro. En cuanto a Isaac, Metal Gear Solid podría darle otra gran franquicia.

Incluso mientras la industria regresa lentamente a la producción debido a la pandemia de COVID-19, Isaac ha estado ocupado estableciendo su futuro en los últimos meses. Protagonizará Scenes From A Marriage de HBO junto a Jessica Chastain, seguido de interpretar el papel principal en Moon Knight de Marvel para Disney Plus.

¡BOMBA! Oscar Isaac interpretará a Solid Snake en la adaptación cinematográfica de 'Metal Gear Solid', la icónica franquicia de videojuegos creada por Hideo Kojima. pic.twitter.com/UsUbBHhfbo — SensaCine México (@SensaCineMx) December 4, 2020

Pero eso no es todo, pues se verá a Isaac en el tan esperado reinicio de The Card Counter de Dune y Paul Schrader. También protagonizará y producirá la adaptación del cómic Ex Machina de Brian K. Vaughn titulado The Great Machine y protagonizará Francis And The Godfather de Barry Levinson, junto a Jake Gyllenhaal.

Isaac está representado por WME, Inspire Entertainment y Mitch Smelkinson en GGSSC. Vogt-Roberts está representada por UTA, el gerente Tom Lassally en 3 Arts y los abogados Allan Werthiemer y Andy Gawker.

