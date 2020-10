Oscar Isaac protagonizaría la serie "Moon Knight" de Marvel para Disney Plus

Oscar Isaac está en conversaciones para protagonizar la serie de Marvel "Moon Knight" en Disney Plus, según dio a conocer Variety.

"Moon Knight" cuenta la historia de Marc Spector, un soldado de élite y mercenario que decide luchar contra el crimen después de convertirse en el avatar humano de Khonshu, el dios egipcio de la luna.

La carrera de Oscar Isaac dentro y fuera de Marvel

El papel marcaría una especie de regreso a Marvel para Isaac, quien previamente protagonizó "X-Men: Apocalypse", aunque esa película se estrenó antes de que Marvel recuperara los derechos cinematográficos de la franquicia "X-Men". Isaac tampoco es ajeno a trabajar con Disney, ya que protagonizó la reciente trilogía de "Star Wars" como el luchador de la Resistencia Poe Dameron.

Oscar Isaac ya ha trabajado con Marvel y Disney

Isaac es uno de los actores más cotizados en la actualidad. Además de sus papeles en "Star Wars" y "X-Men", es conocido por protagonizar la película de los hermanos Coen "Inside Llewyn Davis", que le valió una nominación al Globo de Oro en 2014.

Luego ganó un Globo de Oro en 2016 por su trabajo en la miniserie de HBO "Show Me a Hero". Además regresará a HBO con un papel protagónico en la serie limitada "Scenes From a Marriage" junto a Jessica Chastain. Sus otros papeles cinematográficos notables incluyen "Ex Machina", "Annihilation", "A Most Violent Year" y "Drive". También está listo para protagonizar el próximo reinicio de la película "Dune" de Denis Villeneuve. Él está representado por WME, Inspire Entertainment y Goodman Genow.

Moon Kniht de Marvel llegará cómo serie a Disney Plus

Cómo informamos anteriormente en La Verdad Noticias Jeremy Slater se desempeñará como escritor, productor ejecutivo y showrunner de "Moon Knight". Al igual que con todos los programas de Marvel-Disney Plus, será producido por Marvel Studios de Kevin Feige.

Oscar Isaac podría ser el protagonista de la serie de Marvel "Moon Knight"

"Moon Knight" es una de las varias series de Marvel que se están preparando en Disney Plus, y varias otras están programadas para presentar estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. "WandaVision" está en cubierta para debutar a finales de este año, seguido de "Loki" y "Falcon and the Winter Soldier" a principios de 2021.

TE PUEDE INTERESAR: Moon Knight adelanta su rodaje y llegará pronto a la pantalla

Marvel Studios también está desarrollando los programas "Hawkeye" y "Ms. Marvel” como programas de live action. Recientemente se informó que Tatiana Maslany protagonizará "She-Hulk", mientras que la recién llegada Iman Vellani protagonizará "Ms. Marvel."