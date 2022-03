Oscar 2022: Andrew Garfield y Zendaya protagonizan la mejor selfie

Andrew Garfield y Zendaya protagonizaron la mejor selfie de la alfombra roja en los Premios Oscar 2022, pues el reencuentro de estas dos personalidades fuera de la pantalla resultó emocionante para los fans.

La ceremonia de los Oscar siempre logra reunir a grandes personalidades de Hollywood y estos dos actores no podían faltar, pues ambos han tenido grandes éxitos en sus carreras, especialmente durante el último año.

Fue así que Andrew y Zendaya se robaron la noche al protagonizar la mejor selfie de la alfombra roja luego de compartir pantalla en Spider-Man: No Way Home.

Una de las personas más emocionadas por los premios de este año fue Andrew, quién por mucho tiempo insistió en que no estaría en Spider-Man No Way Home y que además estuvo nominado por su actuación en Tik,Tik… Boom, y aunque no ganó el premio se mostró muy emocionado, y hasta le pidió selfies a algunos de sus compañeros.

Andrew Garfield y Zendaya se robaron la noche

Andrew Garfield le gritó a Zendaya para que se tomaran una selfie en los #Oscars ��



En la transmisión del evento se pudo observar como Andrew se emociona al ver a Zendaya en la alfombra roja, por lo que de inmediato le empieza a hacer gestos y señas para que se acercara a él y pudieran tomarse una fotografía, momento que ya ha empezado a circular en redes sociales.

Finalmente este par de amigos lograron tomarse la fotografía, capturando uno de los momentos más memorables de la noche. Recordemos que los dos actores se conocieron durante el rodaje de la última película de Spider-Man, dirigida por Jon Watts.

Esta fue una de las fotos que protagonizaron

En aquella película el personaje de Andrew tiene un momento de redención al salvar a Zendaya, algo que tiempo atrás no logró hacer con Gwen Stacy en El sorprendente hombre araña 2. Es por ello que esta selfie entre los dos personajes resultó tan icónica.

¿Quién es la novia de Andrew Garfield 2021?

Se cree que ella es la actual pareja del actor

Atrás quedaron los días en que Garfield salía con la actriz Emma Stone, ya que tiene una nueva mujer en su vida. Se trata de Alyssa Miller, con quien a menudo es visto acudiendo a eventos o caminando por las calles tratando de mantener un bajo perfil.

Pero ahora el protagonista de Tik, Tik…Boom, nuevamente está en los reflectores, en esta ocasión tras protagonizar la mejor selfie de los Oscars 22, pues la Andrew Garfield y Zendaya sin duda ha resultado memorable.

