Oscar 2021: Laura Pausini cautiva al presentar el tema 'Io Sì (Seen)'

El día de hoy se está llevando a cabo la edición número 93 de los Premios Oscar, evento que premia a lo mejor de la industria del cine y que es organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin embargo, uno de los momentos que logró cautivar al público fue la majestuosa presentación de ‘Io sì (Seen)’ a cargo de Laura Pausini.

Desde la azotea del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles, la cantante de 46 años, junto a la compositora Diane Warren, derrochó talento al interpretar en italiano e inglés el tema que le ha otorgado una nominación a la edición 2021 de esta importante entrega de premios en la categoría a Mejor Canción Original.

La cantante italiana derrochó talento sobre el escenario de la edición 2021 del evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Luciendo un elegante traje en color dorado, el cual hacía contraste con los músicos, quienes portaban un uniforme rojo. Mientras tanto, Diane Warren, la compositora del tema ‘Io sì (Seen)’ mostró su talento para el piano en una presentación exclusiva para el segmento ‘Oscars: Into the Spotlight’, el cual sustituyó a la tradicional alfombra roja.

El show de Pausini no pasó desapercibido en las redes sociales, pues los cibernautas no dejaron de elogiar el talento que derrochó ante las cámaras, e incluso hubieron quienes aseguraron que el galardón a Mejor Canción Original ya era de ella.

Laura Pausini, nominada a los Premios Oscar 2021

La canción, misma que forma parte del soundtrack de la película ‘The Life Ahead (La vita davanti a sé)’, le ha permitido a la cantante italiana obtener su primera nominación a los Oscars, detalle que a ella la tiene emocionada, pues se trata de uno de sus grandes sueños.

‘Io sì (Seen)’ de Laura Pausini compite en la categoría a Mejor Canción Original de los Premios Oscar 2021 junto a ‘Fight for You’ de D'Mile and H.E.R., ‘Hear My Voice’ de Daniel Pemberton, ‘Husavik’ de Rickard Göransson, Fat Max Gsus y Savan Kotecha y ‘Speak Now’ de Sam Ashworth y Leslie Odom Jr.

¿Crees que Laura Pausini gane su primer Premio Oscar? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales