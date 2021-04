Oscar 2021: HER rinde homenaje a la revolución en el pre-show

En el pre-show de los Oscar 2021 el domingo (25 de abril), HER interpretó “Fight For You” de la película nominada Judas and the Black Messiah .

Comenzando detrás de una batería, la artista, con un traje dorado brillante y sus característicos anteojos de sol redondos, luego subió al frente del escenario para cantar la canción.

Aquí se le unió una banda a la popular cantante de más de una docena de miembros, con una sección de metales, guitarristas, coristas y más, creando el alma inspirada de los años 60 de la pista poderosamente ardiente.

La actuación fue intercalada con declaraciones del líder de los Black Panthers, Fred Hampton, cuya imagen también fue proyectada en el piso del escenario.

Oscar 2021: la importancia de Judas and The Black Messiah

Judas and the Black Messiah recibió varias nominaciones

Judas y el Mesías Negro, que documenta el asesinato policial de Hampton en 1969, está nominado a cinco premios esta noche, incluidos Mejor Película y Mejor Actor de Reparto para Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield.

"Estoy muy emocionada de que la gente lo vea", dijo HER sobre la actuación cuando la presentó durante el pre-show de los Oscar. “Es muy poderoso y muy importante para mí.

Durante la segunda mitad de la actuación, una flota de bailarines enmascarados - vestidos, como la banda, con un uniforme de cuero negro - llenó el escenario, puntuando la actuación con movimiento.

La actuación en el pre-show de la entrega de los Premios de La Academia terminó con estos bailarines levantando los puños, mientras se agitaban dos pancartas que proclamaban “el poder del pueblo”.

"Estábamos escuchando a Marvin Gaye, Curtis Mayfield, escuchamos mucho de Sly and the Family Stone, algunos de mis favoritos", dijo HER a The Hollywood Reporter sobre la pista en febrero.

“Cogí el bajo pensando en este tema de luchar por algo. Porque hay tantas cosas por las que Fred Hampton estaba luchando y por las que todos seguimos luchando ".

