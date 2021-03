Oscar 2021: El presidente de los premios revela nuevos detalles sobre el evento

Anteriormente se confirmó que, a diferencia de los Emmy que se volvieron virtuales el año pasado, los Premios de la Academia de este año no seguirán ese camino y que "la transmisión en persona sucederá".

Durante las últimas semanas han circulado informes sobre nuevos desarrollos sobre cómo la Academia se asegurará de que esto suceda, y ahora una carta del presidente de los premios, David Rubin, ha ofrecido una situación clásica de buenas y malas noticias sobre los Oscar 2021.

Buenas noticias, todos los nominados podrán asistir a la ceremonia; malas noticias, no se permitirán muchas otras personas en el evento a menos que estén presentando o sean invitados de un nominado.

"Aunque esperábamos que la pandemia estuviera en nuestro espejo retrovisor para el mes de abril, la salud y la seguridad de nuestros miembros y los nominados al Oscar 2021 son nuestra principal preocupación, por lo que hemos tenido que tomar algunas decisiones", escribió Rubin.

"Este año, quienes asistan a los premios en persona serán nominados, sus invitados y presentadores, con una audiencia de millones de espectadores y vítores de todo el mundo. Como resultado, no podremos realizar nuestra lotería anual de boletos para miembros". agregó.

La edición de este año se llevará a cabo en dos lugares

La edición de este año se llevará a cabo en dos lugares

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la carta también confirmó que la ceremonia de este año se llevará a cabo en dos lugares de Los Ángeles y que tanto Union Station como Dolby Theatre serán los anfitriones del evento de alguna forma.

Originalmente programado para el 28 de febrero, los 93° Premios de la Academia ya se han pospuesto hasta 25 abril. Este retraso permitirá extender la ventana de competencia para los premios, haciendo que el campo de inscripciones sea aún más grande que antes.

Las nominaciones para los Premios de la Academia de este año se anunciaron el lunes con las ocho cintas nominadas a Mejor Película que incluyen: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.