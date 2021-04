La edición número 93 de los Premios Oscar, evento que premia a lo mejor de la industria del cine y que es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se celebró el día de hoy desde la ciudad de Los Ángeles bajo los más estrictos protocolos sanitarios, esto con la finalidad de evitar contagios de coronavirus entre los asistentes y ganadores.

Esta entrega marcó la diferencia en la historia de la Academia, pues la cineasta china Chloé Zhao se convirtió en la primera mujer asiática y la segunda mujer en general en ganar la estatuilla a Mejor Dirección por la cinta Nomadland, quien ganó tres de las seis categorías a la que fue nominada, incluyendo Mejor Película.

'Nomadland' se llevó a casa tres de las seis categorías a las que fue nominada en los Premios Oscar 2021.

De igual forma, Youn Yuh-Jung se convirtió en la primera persona surcoreana en ganar un Premio Oscar en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la cinta Minari. Asimismo, esta entrega fue la más diversa en la historia de los premios, con la nominación de nueve actores de orígenes étnicos diversos.

Sin más preámbulo, La Verdad Noticias te da a conocer la lista completa de ganadores de la edición número 93 de los Premios Oscar.

Lista de gandores Premios Oscar 2021

La edición número 93 de los Premios Oscar premió a lo mejor del cine en el periodo 2020/2021..

Mejor película: ‘Nomadland’

Mejor dirección: Chloé Zhao en ‘Nomadland’

Mejor actriz: Frances McDormand en ‘Nomadland’

Mejor actor: Anthony Hopkins en ‘The Father’

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Young en ‘Minari’

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya en ‘Judas and the Black Messiah’

Mejor película animada: ‘Soul’

Mejor película internacional: ‘Another Round’ de Dinamarca

Mejor corto de acción: ‘Two Distant Strangers’ de Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor corto animado: ‘If Anything Happens I Love You’ de Will McCormack y Michael Govier

Mejor corto documental: ‘Colette’ de Anthony Giacchino y Alice Doyard

Mejor largometraje documental: ‘My Octopus Teacher’ de Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster

Mejor guión original: ‘Promising Young Woman’ de Emerald Fennell

Mejor guión adaptado: ‘The Father’ de Christopher Hampton y Florian Zeller

Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por ‘Soul’

Mejor canción original: ‘Fight for you’ de H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas para ‘Judas and the Black Messiah’

Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por ‘Ma Rainey's Black Bottom’

Mejor vestuario: Ann Roth por ‘Ma Rainey's Black Bottom’

Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath por ‘Sound of Metal’

Mejores efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por ‘Tenet’

Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por ‘Mank’

Mejor dirección de fotografía: Erik Messerschmidt por ‘Mank’

Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen por ‘Sound of Metal’

Fotografías: Redes Sociales