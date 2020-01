Oscar 2020: Elton John encabeza las presentaciones musicales de la premiación

El cantante británico Elton John será uno de los famosos artistas en encabezar la gran celebración de los premios Oscar 2020. El también compositor interpretará los temas nominados en la categoría a mejor canción original.

Elton John se unirá a los famosos cantantes como Randy Newman, Idina Menzel, Cynthia Erivo y Chrissy Metz para amenizar la gran noche de premiación.

La presentación de los famosos cantantes se dio a conocer por las productoras televisivas de la ceremonia, Lynette Howell Taylor y Sthephanie Allain fueron las encargadas de dar a conocer la participación de los artistas como Elton John para emocionar a los invitados con los temas nominados a los premios Oscar 2020.

Cabe destacar que la gran celebración de los premios Oscar en su edición número 92, se llevará a cabo el próximo 9 de febrero.

A través de un comunicado expresaron que están muy emocionados de poder contar con la participación de grandes estrellas del mundo de la música, que de igual forma están nominados en la categoría mejor canción original.

De igual forma confirmaron que para la entrega de premios Oscar 2020, los productores dieron a conocer que habrá un número especial del baterista del famoso grupo The Roots.

En el gran evento de premiación de La Academia, la compositor irlandesa Eímear Noone será una invitada especial para dirigir la orquesta durante un segmento. La también conductora será la primera mujer en tener aquella participación en los Oscar 2020.

Elton John encabeza los musicales de los Oscar 2020

Entre la lista de canciones nominadas para los Oscar 2020 son: “I Can’t Let You Yourself Away” de la película “Toy Story 4”, este tema es interpretado por randy Newman; mientras que la canción “I’m Gonna Love Me Again” de la cinta “Rocketman”, tema interpretado y compuesto por Elton John y Bernie Taupin.

La tercera canción nominada al Oscar es “I’m Standing With You” de “Breakthrough, el tema es compuesto por Diane Warren. De igual forma la canción “Into The Unknown" tema de “Frozen 2”, interpretada por Idina Menzel y Aurora.

Uno de los temas nominados que compiten por el Oscar 2020 es “Stand Up” de la película “Harriet”, tema compuesto por Joshuah Brian Campbell.

