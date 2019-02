Oscar 2019: filtran fuerte crítica a ROMA por parte de una juez de la Academia de Hollywood

La ceremonia de celebración de esta 91 edición de los premios de la Academia esta a escasos días de que se lleve a cabo, y es que este evento es ansiado por muchos pues como hemos de recordar, la cinta del Alfonso Cuarón esta nominada a 10 categorías. Sin embargo, ha sido una dura crítica por parte de una juez la que ha llamado poderosamente la atención.

Aburrida y mala historia fueron los comentarios del juez sobre "Roma"

Un importante medio ha revelado la opinión de uno de los 519 jueces de la Academia que votará por la categoría de Mejor Película, y dicha perspectiva no es nada alentadora para la multi nominada cinta, Roma, ya que no obstante a predeterminar que sera una premoción aburrida, también dio sus comentarios del proyecto de Alfonso Cuarón.

El juez, de quien no se ha revelado su identidad aun, fue tajante con respecto a su opinión de "Roma", pues ha calificado a la multi citada película como carente de una buena historia, aunque si reconoce que su diseño fue maravilloso.

"Está hermosamente diseñada y se ve fantástica, pero en última instancia, me preguntaba dónde está el entretenimiento o incluso el valor intelectual en esta película. Para mí, es una película muy lenta y bastante indulgente: la película casera más cara que jamás se ha hecho", expresó.

También indicó que su es promover grandes películas y que estas se vean en todos los espacios posibles. Sin embargo, con "Roma" no pasa lo mismo, pues a pesar de ser un trabajo brillante visualmente hablando, esa calidad se pierde al verla en televisión, situación que ocurrió con la mayoría de espectadores.

“Tengo compañeros que vieron la película, se salieron después de 20 minutos”, por eso eligió "BlacKkKlansman" como Mejor Película y no ‘Roma’, dijo determinante.

No obstante a los comentarios anteriores, este juez no descarta que el Oscar a Mejor Director, se lo lleve Alfonso Cuarón, ya que a la gente le gusta la equidad emocional que plasmó la película. No obstante, no desecha que Spike Lee tenga grandes posibilidades de alcanzar esta presea también.

“Todos esperan que gane Cuarón y eso es probable que suceda porque la gente aprecia el sudor y la equidad emocional que puso en esta película”

En cuanto a la categoría de Mejor Actriz reveló que de no conocer a Olivia Colman quien está nominada por su protagonismo en 'The Favorite', habría votado por Yalitza Aparicio , y no por su actuación, si no por lo que significa que una mexicana como ella reciba el premio.

“De no haber conocido a Olivia Colman, hubiera votado por Yazlitza en la categoría Mejor Actriz, no porque haya tenido una gran actuación -ni siquiera hizo una actuación, solo existió en la pantalla- sino porque no puedo imaginar, un momento más reconfortante en la historia de los premios de la Academia si esta mujer subiera para recibirlo”.

El anónimo no se olvido de ningún detalle, pues también comentó acerca de Marina de Tavira, de quien afirmo no tener conocimiento alguno pues no sabía quién era ella en la película y por ello quedo sorprendido cuando se reveló que la actriz mexicana se encontraba entre las actrices nominadas a Mejor Actriz de Reparto.

"Ni siquiera sabía quién era ella en la película, podría haber sido la abuela"

Finalmente, indicó que no votó por ‘Roma’ en la categoría de Mejor Guión, ya que según él un guión debe incluir una historia, y la película mexicana no la tiene.

Por si esto no fuera suficiente, este polémico juez indicó que no asistirá a la ceremonia y aseguró que lo único rescatable normalmente de este tipo de eventos es el discurso inicial, así que tampoco lo verá por televisión.

"Solo estoy anticipando un programa muy aburrido. Una de las mejores cosas del programa es el monólogo de apertura, que generalmente es bastante bueno; lo que sucede después de eso no es bueno", finalizó.

Esta podría ser la primera y única crítica que contradiga a la mayoría que se ha hecho con respecto a la gran cinta del director mexicano Alfonso Cuarón.